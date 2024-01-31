Ежегодный студенческий бал прошел в Серпухове

За отличные успехи в учебе и активную жизненную позицию ребятам вручили благодарности главы Серпухова. А после торжественной части их ждал танцпол.

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Участниками студенческого бала стали ребята, имеющие достижения в учебе, науке, художественном и техническом творчестве, спорте и общественной деятельности.

«В студенческой жизни, наверное, можно позволить себе чего-то большего. Не просто сидеть за партой и учить уроки, а проявить свои лидерские качества. Есть возможность съездить на форумы и различные мероприятия», - поделилась студентка Губернского колледжа Мария Баракина.

ЗК - В студенческом балу учувствуют ребята, известные своими достижениями в учебе, в научном, художественном и техническом творчестве, спорте и общественной деятельности.

Молодежь с Днем студента поздравили почетные гости.

«Конечно, хотелось сказать вам теплые пожелания. Чтобы вы <…> сейчас сделали первые шаги во взрослую жизнь, <…> чтобы эти впечатления и эмоции вы пронесли через года», - сказала заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.