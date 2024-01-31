31 января 2024, 09:48

Ежегодный студенческий бал прошел в Серпухове

Телеканал «360»
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Традиционный бал для студентов прошел в Серпухове в Татьянин день. На торжественной церемонии наградили лучших учеников и активистов.

За отличные успехи в учебе и активную жизненную позицию ребятам вручили благодарности главы Серпухова. А после торжественной части их ждал танцпол.

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Участниками студенческого бала стали ребята, имеющие достижения в учебе, науке, художественном и техническом творчестве, спорте и общественной деятельности.

«В студенческой жизни, наверное, можно позволить себе чего-то большего. Не просто сидеть за партой и учить уроки, а проявить свои лидерские качества. Есть возможность съездить на форумы и различные мероприятия», - поделилась студентка Губернского колледжа Мария Баракина.

ЗК - В студенческом балу учувствуют ребята, известные своими достижениями в учебе, в научном, художественном и техническом творчестве, спорте и общественной деятельности.

Молодежь с Днем студента поздравили почетные гости.

«Конечно, хотелось сказать вам теплые пожелания. Чтобы вы <…> сейчас сделали первые шаги во взрослую жизнь, <…> чтобы эти впечатления и эмоции вы пронесли через года», - сказала заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова.

Серпухов Студенты
31 января 2024, 10:38
Более 10 тысяч медиков Подмосковья получили выплаты на аренду жилья
Unsplash
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Семьи, где оба супруга медики, могут ежемесячно получать 30 тысяч рублей на аренду жилья. Ранее оформить выплату мог только один из членов семьи в размере 20 тысяч рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что данная мера поддержки медицинских работников действует в Подмосковье с 2022 года. Ей воспользовались уже более 10,5 тысячи медиков.

«Важно, чтобы медицинские работники не только приходили на работу в Московскую область, но и закреплялись здесь. Поэтому отдельное внимание мы уделяем программам, которые помогают решить жилищный вопрос», - подчеркнул Брынцалов.

По его словам, помимо выплат на компенсацию аренды жилья, медицинские специалисты могут получить сертификаты на его приобретение по программе «Социальная ипотека», а также бесплатные земельные участки.

Чтобы оформить выплаты, нужно соответствовать ряду критерий: занимать одну из 35 должностей, указанных в перечне на госуслугах, не иметь жилых помещений на территории Московской области, работать по основному месту работы в медицинской организации и не менее чем на полную ставку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом.

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Врачи Мособлдума
31 января 2024, 10:37
Многодетные семьи Подмосковья оставили за год свыше 9 тысяч заявок на выплату для погашения ипотеки
Unsplash
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Свыше 9,5 тысячи заявок на получение выплаты для погашения ипотеки для многодетных одобрили в Подмосковье за год. Сумма поддержки составляет 450 тысяч рублей.

Как рассказали в Мособлдуме, Подмосковье занимает второе место по объему предоставленной поддержки многодетным. Выплату на погашение ипотеки могут получить семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, при этом кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2024 года.

«Семьи Московской области с тремя и более детьми могут получить до 450 тысяч на погашение ипотеки. За прошлый год в регионе было одобрено более 9,5 тысячи заявок на участие в программе», - рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Многодетные также могут оформить семейную ипотеку или получить бесплатный земельный участок.

Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.

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Льготы Семья Ипотека Мособлдума
31 января 2024, 10:13
Более 160 человек приняли участие в лыжной гонке в Лобне
Unsplash
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«Лобненская лыжня» объединила более 160 человек. Стать участниками ежегодных соревнований могли спортсмены любого возраста с разным уровнем подготовки.

Участникам предложили пять разных дистанций в Лобненском лесопарке: от 250 метров для самых юных спортсменов и до 10 километров для подготовленных лыжников.

Поддержать лобненцев приехал серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский. Он провел разминку для участников и пожелал всем победы.

«Лыжный спорт - это прекрасно, он может приносить удовольствие. Наверное, через свой посыл я постараюсь, чтобы как можно больше людей здесь, в Лобне, вставали лыжи. Тем более есть такой прекрасный парк, есть желание администрации города развивать лыжный спорт», - отметил Александр Панжинский.

Напомним, Лобненский лесопарк, где проходила лыжная гонка, благоустроили в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Прекрасный лесопарк, прекрасная лыжня. Президент объявил 2024-й Годом семьи, и сегодня я вижу детей и родителей. Всего 160 участников официально зарегистрировались, но я понимаю, что людей здесь гораздо больше», - сказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Победители «Лобненской лыжни» получили медали и дипломы.

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Лобня
30 января 2024, 23:57
Подмосковье вошло в тройку лидеров по объему закупок у самозанятых в 2023 году
Unsplash
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Самозанятые в 2023 году предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на рекордные 7,2 миллиарда рублей. Это более чем в два раза превышает результаты прошлого года, рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, которая обеспечивает соблюдение госкомпаниями 25% правительственной квоты на закупки у МСП и самозанятых.

За период с 2019 по 2023 годы более 12,3 тысячи самозанятых заключили 23 тысячи договоров по закону № 223-ФЗ на общую сумму 12,53 миллиарда рублей. В прошлом году наиболее популярными услугами самозанятых в системе закупок крупнейших заказчиков стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием.

«Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков. Одновременно с этим растет и объем закупок», - указал Александр Исаевич.

Он добавил, на территории Подмосковья регулярно проводятся семинары для самозанятых, чтобы как можно больше граждан становились поставщиками госкомпаний.

Список регионов-лидеров по объемам закупок у самозанятых в прошлом году возглавила российская столица, на втором месте - Краснодарский край. Замыкает тройку лидеров Московская область.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. Среди них пенсионеры, а также семьи, в которых воспитываются дети со сложными диагнозами.

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Самозанятые

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