Ежегодный онлайн-зачет по финансовой грамотности в Подмосковье пройдет с 8 по 29 октября

Зачет можно пройти как индивидуально, так и всей семьей. Сложность заданий зависит от возраста, а сами вопросы основаны на реальных жизненных ситуациях. Для опытных участников предусмотрен продвинутый уровень.

Детям младшего возраста будут доступны интерактивные задания в игровой форме, а для школьников 7–11 классов с 15 по 17 октября пройдет олимпиадный зачет, успешное прохождение которого даст возможность выйти в финал всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Победители получат льготы при поступлении в вузы.

Зарегистрироваться на зачет можно по ссылке.

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