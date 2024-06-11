Ежегодный музыкальный фестиваль «Белое озеро» прошел под Воскресенском

«Здесь невероятная семейная атмосфера, уже все организаторы к нам бегут обниматься, когда нас видят. Непередаваемая природа, мы застали времена, когда фестиваль проводился на озере, мы приезжали с палатками на три дня. Сейчас фестиваль принял немножко другой формат. Тоже интересно», - рассказала участница клуба авторской песни «Парусник» Полина Шкирева.

Фестиваль за десять лет менял и название, и места проведения, но всегда остался семейным и творческим. В этом году его провели на территории храма Всех Святых в земле Русской просиявших.

Каждый нашел себе развлечение по душе: мастер-классы по рукоделию, лабиринт, тематические фотозоны, ярмарку мастеров, театрализованное представление, и конечно, много хорошей и разной музыки. Даже колокольный звон в исполнении мастеров из разных уголков Московской области. Серафим Борисов приехал из Воскресенска. Юный звонарь тренировался в своей воскресной школе каждую субботу.

«Ходили на колокольню тренировались, но мне сказали, что если тренироваться звонить, то это вот на тренажер ходить. Я начал ходить, недавно ездил в Игумново на фестиваль. Занял второе место», - пояснил Борисов.

Юбилей фестиваля отметили ярко, весело и по традиции душевно.

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