Ежегодный фестиваль «Царская уха» прошел в Луховицах

Шеф-повар Виталий Негуляев из поселка Белоомут порадовал гостей фестиваля своим фирменным рецептом ухи «царский». Он раскрыл секрет: бульон для ухи не из рыбы, а из петуха, что добавляет особенный вкус и насыщенность. Процесс приготовления длится около пяти часов.

После того как гости насладились ухой, организаторы предложили им разнообразные развлечения: концерты, мастер-классы, ярмарку, катание на лошадях.

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