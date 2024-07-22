22 июля 2024, 23:02

Ежегодный фестиваль «Царская уха» прошел в Луховицах

Телеканал «360»
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На берегах Оки в Луховицах уже 11-й раз прошел гастрономический фестиваль «Царская уха». Тысячи туристов из Подмосковья и других регионов России съехались, чтобы попробовать это великолепное блюдо. Секретный ингредиент рецепта — соленые огурцы, которые добавляют неповторимый вкус.

Шеф-повар Виталий Негуляев из поселка Белоомут порадовал гостей фестиваля своим фирменным рецептом ухи «царский». Он раскрыл секрет: бульон для ухи не из рыбы, а из петуха, что добавляет особенный вкус и насыщенность. Процесс приготовления длится около пяти часов.

После того как гости насладились ухой, организаторы предложили им разнообразные развлечения: концерты, мастер-классы, ярмарку, катание на лошадях.

Глава Луховиц Сергей Тимохин отметил, что фестиваль «Царская уха» стал одним из самых популярных в Подмосковье. Более пяти тысяч человек традиционно посещают это мероприятие.

Этот гастрономический праздник предоставил возможность окунуться в атмосферу культуры и традиций, которые делают русскую кухню такой уникальной и привлекательной для всех ценителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Фестивали Луховицы
22 июля 2024, 22:44
«С ребятами все хорошо». Воробьев рассказал о поисках детей в Северной Осетии
Пресс-служба губернатора Московской области
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Туристическая группа с 10 детьми из Долгопрудного, которая потерялась в Северной Осетии, вышла на связь. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«С ребятами все хорошо. Они живы и здоровы», - написал глава региона.

По его словам, дети сейчас отдыхают в палаточном лагере вместе со своим руководителем. Группа отметилась в МЧС чуть позже запланированного по графику времени, из-за этого возникла нештатная ситуация.

«На поиски ребят выдвинулись две группы спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасибо им большое за оперативность и помощь!» - поблагодарил спасателей губернатор.

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Спасатели Дети Андрей Воробьев Долгопрудный
22 июля 2024, 22:40
День села Анискино отметили в Лосино-Петровском округе
Медиасток.рф
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День села Анискино городского округа Лосино-Петровский отметили праздничным концертом. Глава Сергей Джеглав лично поздравил жителей с праздником и вручил активистам благодарственные письма и подарки.

Программа праздника была обширной и насыщенной. Так, дети поучаствовали в играх и мастер-классах, гости могли насладиться кулинарными угощениями, а концертные выступления творческих коллективов порадовали всех присутствующих.

День села в стал еще одним шагом к укреплению дружбы и взаимопонимания между жителями, инициировав новые яркие встречи и праздники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Праздники Лосино-Петровский
22 июля 2024, 22:28
«Принесет положительные результаты». Воробьев — о совместных проектах Китая и Подмосковья
Пресс-служба губернатора Московской области
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Товарооборот между Россией и КНР в прошлом году составил рекордные 240 миллиардов долларов, из них почти 10% — доля Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам совещания с первым зампредом правительства России Денисом Мантуровым и вице-премьером Государственного совета КНР Дином Сюэсяном.

По его словам, Подмосковье экспортирует медицинские лазеры «ИРЭ-Полюс», оборудование для АЭС от «ЗиО-Подольск», шоколад кондитерской из Люберец «Волшебница» и химкинского предприятия «Торговый ДОМ Шоколада». Почти пятая часть всего шоколада, продаваемого в Китае, произведена в Подмосковье.

Также губернатор рассказал об инвестициях в регион. Главными проектами он назвал перезапуск автомобильного завод в Солнечногорске - к концу году планируется выпустить 12 тысяч автомобилей, а в будущем - до 100 тысяч машин в год; успешную работу бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске.

«Расширяем ТЛЦ „Белый Раст“ в Дмитрове. После запуска второго этапа 15% грузов из Китая будет идти через этот центр. Открыли „Арктический экспресс № 1“ через Архангельск, чтобы сократить время доставки грузов из Шанхая и Нинбо. Развиваем ТЛЦ „Селятино“: маршрут через центральную часть Китая», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Также губернатор рассказал и о новых проектаах, которые планируется запустить в Подмоскквоье. Это «Хуацзин» - производство осевых агрегатов для прицепной техники в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске, China Amulite Group - производство транспортных контейнеров Open top в «Есипово» и «Северный океан» - производство субстанций для разжижения крови в Воскресенске.

«Уверен, что наша совместная работа с Китаем принесет положительные результаты и заметные изменения для обеих стран», - заключил Андрей Воробьев.

Глава Московской области провел совещание с зампредом правительства страны, руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко и главой Минцифры России Максутом Шадаевым. Они обсудили перевод квитанций за ЖКУ и договоров по газу в электронный вид.

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Солнечногорск Андрей Воробьев Работа Китай Воскресенск Парки
22 июля 2024, 22:18
Более 5 тысяч человек посетили фестиваль «Ночь в парке» в Чехове
Unsplash
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Локация «Место Силы и Самопознания» в Чеховском парке стала центром внимания, привлекая тысячи посетителей на фестивале «Ночь в парке». Гости могли погрузиться в мир психологических тренингов, групповых практик и игр.

Посетители участвовали в тренингах по метафорическим картам, практиковали нейгорграфику, занимались йогой и гвоздотерапией под живую музыку. На новой сцене проходил музыкальный квиз «Мозгомания», а команды получали вкусную пиццу за участие.

Для детей и взрослых организовали бесплатные фотозоны, мастер-классы от творческих мастерских и различные арт-активности.

Кульминацией стал светодиодный заплыв на сапах: гости в ярких костюмах проплыли по большому пруду парка, завершая вечер под шоу бармена Максима Брадарского, рекордсмена книги рекордов России, который приготовил несколько эффектных коктейлей под бурные аплодисменты зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Чехов Фестивали

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