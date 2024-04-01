Ежегодный фермерский фестиваль «Зарайская нива» пройдет в Подмосковье 6 апреля

Автоматизированную упрощенную систему налогообложения внедрили в Подмосковье в июле 2022 года. За это время АУСН воспользовались почти четыре тысячи предпринимателей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Подмосковье входит в топ-4 субъектов, где проходит эксперимент по внедрению нового специального режима. За период его проведения выросло как количество пользователей, так и суммы уплаченного налога. За 2023 год пользователи АУСН выплатили 321,5 миллиона рублей налогов.

«Те представители бизнеса, которые перешли на АУСН крайне положительно отзываются о данной системе. В первую очередь они отмечают ее удобство», - подчеркнул Брынцалов.

Отмечается, что к основным видам деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих АУСН, относятся: розничная торговля, разработка компьютерного ПО, услуги по перевозкам, а также аренда и управление недвижимостью.

Напомним, что переход на специальный налоговый режим доброволен. Эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года. Подать заявление на переход можно через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк. Налоговые ставки зависят от выбранного объекта налогообложения: 8% при объекте «доходы» и 20% при объекте «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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