Ежегодный фермерский фестиваль «Зарайская нива» пройдет в Подмосковье 6 апреля
Традиционный фермерский фестиваль «Зарайская нива» пройдет в Подмосковье 6 апреля. Мероприятие даст старт весенним полевым работам. Фестиваль начнется в 11:00 в парке культуры и отдыха в Зарайске.
Региональные фермеры предложат гостям продегустировать и купить натуральную продукцию, а творческие коллективы порадуют зрителей музыкальными номерами. Помимо этого, на фестивале представят около 30 сельскохозяйственных машин.
На выставке техники гости не только увидят умные тракторы, но и смогут посидеть за рулем. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и лотерее.
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