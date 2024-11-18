Ежегодный детский парафестиваль «Верь в себя» прошел в Ногинске
Межзональный парафестиваль-конкурс «Верь в себя» имени Веры Круглой прошел в Ногинской детской школе искусств. В этом году было подано более 70 заявок из музыкальных, художественных и школ искусств Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте туристического портала есть афиша мероприятий, которую пополняют каждый день.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Показать свои таланты приехали ребята из Электростали, Королева, Реутова, Коломны, Черноголовки, Орехово-Зуева.
Обучающиеся Ногинской школы искусств на конкурсе показали высокий уровень мастерства и творческого потенциала. Лауреатами I степени стали: Нурлана Мамедова, Мария Кузьмина, Илья Баранков, Илья Асанин, 1 класс и 4 класс хореографического отделения.
Цель фестиваля по-прежнему остается в том, чтобы помочь раскрыть творческий потенциал ребят с ограниченными возможностями здоровья, способствовать их социальной адаптации, говорят организаторы.