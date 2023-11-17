17 ноября 2023, 17:52

Ежегодный День благотворительности пройдет в Подмосковье 28 ноября

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Подмосковье вновь проведет ежегодную акцию #Щедрыйвторник. Это день благотворительности, в котором участвуют тысячи людей из крупных городов и малых населенных пунктов.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что принять участие в инициативе #Щедрыйвторник могут любые организации, за исключением политических, а также жители. Участники могут сами решить, в какой форме проводить мероприятие и определить механизм сбора средств.

Компаниям #Щедрыйвторник поможет привлечь дополнительное внимание к своей социальной деятельности, активизировать волонтерство среди сотрудников. А некоммерческие организации используют этот день для привлечения средств, новых партнеров и добровольцев.

В этом году день благотворительности проводится 28 ноября. Подробная информация доступна на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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Благотворительность
17 ноября 2023, 17:56
Коммунальные службы Подмосковья убрали свыше 3 тысяч незаконных объявлений с начала осени
ГУСТ МО
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С начала осени с улиц Подмосковья убрали свыше трех тысяч незаконных рекламных объявлений. Активнее всего эту работу провели в Балашихе и Подольске.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, незаконную рекламу убирают быстро, чтобы сохранять ухоженность городов. Для размещения объявлений оборудованы специальные стенды.

«Мы активно работаем с вопросом распространения несанкционированной рекламы в Подмосковье: с начала осени сотрудники ответственных организаций устранили 3,2 тысячи нарушения по этой части. 235 из них отработали в Балашихе, 224 - в Подольске, 172 - в Домодедово, 168 - в Коломне, по 143 - закрыли в Дмитровском и Истре», - сказала она.

В ведомстве отметили, что за незаконное размещение объявлений предусмотрены штрафы в размере от 1,5 до двух тысяч рублей для физических лиц, от пяти до 10 тысяч для должностных лиц и от 10 до 30 тысяч для юридических.

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Благоустройство
17 ноября 2023, 17:55
Спасатели помогли жительнице Можайска попасть в запертую квартиру к маленькому сыну
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли женщине попасть в квартиру к маленькому сыну. Инцидент произошел в Можайском округе.

Жительница деревни Красный Балтиец позвонила по номеру 112 и сообщила о случившемся. Она вышла на лестничную площадку, пока ребенок спал, но не смогла зайти обратно из-за заклинившего замка.

«Прибывшие на место вызова работники противопожарно-спасательной службы с помощью слесарного инструмента аккуратно извлекли сломавшуюся часть личинки замка, открыли входную дверь и обеспечили женщине доступ к четырехлетнему сынишке», - отметил заместитель начальника части Роман Протасевич.

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Спасатели Можайск
17 ноября 2023, 17:39
Производство изделий из камня создаст 10 рабочих мест в Балашихе
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В индустриальном парке «Соболиха» в Балашихе построит производство по обработке натурального и искусственного камня. На нем создадут 10 рабочих мест. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках первого этапа строительства резидент ИП Малеванный Григорий Владимирович (Гранитороссо) возведет производственное здание площадью 832,8 квадратных метра, а рамках второго - еще одно, площадью 666,5 квадратных метра», - уточнили в ведомстве.

В проект вложили 30 миллионов рублей. Предприятие заработает в третьем квартале 2025 года. На нем будут делать каменные столешницы и столы, ступени, подоконники, камины и другие изделия.

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Балашиха
17 ноября 2023, 17:38
Более 2,5 тысячи жителей Подмосковья получили заключение о возможности быть опекунами с начала года
Министерство социального развития Московской области
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Получить заключение о возможности быть опекуном или усыновителем можно онлайн в Подмосковье. С начала года документы оформили более 2,5 тысячи жителей региона.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что теперь за справкой не нужно ходить - все делается в электронном виде на региональном портале госуслуг. Решение поступит в течение девяти рабочих дней, а если нужен бумажный формат документа, то его можно получить в МФЦ, у сотрудника социальной защиты.

Перед выдачей такого заключения проводится обследование условий жизни для ребенка в будущей семье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья

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