Ежегодные военно-патриотические соревнования в Серпухове посвятили памяти героя СВО

Задача у курсантов одна - как можно быстрее преодолеть этот зараженный участок ползком в противогазах и с оружием в руках. Ну а уже потом бежать к следующей контрольной точке.

Руководитель серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец» Константин Оболонков рассказал, что в прохождении испытаний участвуют команды по два человека.

Возраст - от 12 до 18 лет. Задача - пробежать максимально быстро дистанцию в три километра, на которой находится порядка 10 контрольных точек.

Задания, которые предлагаются участникам, приближены к боевым условиям. Испытать свои возможности на озеро Долгое приехали более 35 команд из Москвы и Московской области.

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко пожелал участникам победы и выразил слова благодарности.

«Всем вам желаю, конечно же, победы. Ну а самое главное, ребята, вы уже победили, когда вы пришли в ряды военно-патриотических объединений, и с детства, с молодости вы готовитесь встать на защиту нашей Родины», - подчеркнул Сергей Никитенко.

Отметим, что многие воспитанники патриотических клубов в будущем планируют связать свою жизнь с военным делом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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