Ежегодные военно-патриотические соревнования в Серпухове посвятили памяти героя СВО
Ежегодную «Тропу разведчика» в Серпухове решили посвятить памяти инструктора клуба «Маргеловец» гвардии младшего лейтенанта Владимира Алексеева. Он героически погиб в зоне СВО и посмертно награжден орденом Мужества.
Задача у курсантов одна - как можно быстрее преодолеть этот зараженный участок ползком в противогазах и с оружием в руках. Ну а уже потом бежать к следующей контрольной точке.
Руководитель серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец» Константин Оболонков рассказал, что в прохождении испытаний участвуют команды по два человека.
Возраст - от 12 до 18 лет. Задача - пробежать максимально быстро дистанцию в три километра, на которой находится порядка 10 контрольных точек.
Задания, которые предлагаются участникам, приближены к боевым условиям. Испытать свои возможности на озеро Долгое приехали более 35 команд из Москвы и Московской области.
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко пожелал участникам победы и выразил слова благодарности.
«Всем вам желаю, конечно же, победы. Ну а самое главное, ребята, вы уже победили, когда вы пришли в ряды военно-патриотических объединений, и с детства, с молодости вы готовитесь встать на защиту нашей Родины», - подчеркнул Сергей Никитенко.
Отметим, что многие воспитанники патриотических клубов в будущем планируют связать свою жизнь с военным делом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».