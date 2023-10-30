Ежегодные премии губернатора Подмосковья присудили 15 молодым ученым и специалистам

Лучшим водителям автобусов в Истре вручили благодарственные письма к профессиональному празднику

Сотрудников пассажирского транспорта поздравили с профессиональным праздником в Истре. Глава округа Татьяна Витушева вручила лучшим водителям и другим специалистам благодарственные письма.

На производственной базе «Истра» работают более 250 человек. Среди них не только водители, но и другие специалисты, которые помогают обеспечивать навигацию маршрутов и следят за техническим состоянием автопарка.

«Ежедневно услугами городского транспорта пользуются тысячи жителей нашего округа. Для обеспечения четкой и бесперебойной работы пассажирского транспорта важное значение имеет каждый сотрудник предприятия - это и слесари, и диспетчеры, водители и руководители», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Она отметила, что ежегодно автопарк пополняется новыми автобусами. Сейчас он обновлен на 35%. К зиме с водителями и ремонтниками провели инструктаж по эксплуатации автомобилей, а также заготовили запас зимнего топлива и горюче-смазочных материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сегодня перед регионом стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания.

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