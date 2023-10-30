Ежегодные премии губернатора Подмосковья присудили 15 молодым ученым и специалистам
Молодым ученым и специалистам присудили ежегодные премии губернатора Московской области в сфере науки, технологии, техники и инноваций. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В этом году 15 ученых и специалистов получили премии по 700 тысяч рублей каждая. Награды присудили физикам, математикам, химикам, инженерам и биологам. Все они работают в научно-исследовательских и производственных организациях Подмосковья.
Лауреатами премии стали специалисты из городских округов Долгопрудный, Черноголовка, Пушкинский, Дубна, Фрязино, Пущино, Солнечногорск.
Премия губернатора Андрея Воробьева молодым ученым и специалистам вручается уже 12 лет. За все время ее присудили более чем 170 специалистам.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».