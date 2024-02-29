29 февраля 2024, 14:01

Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию показали в кинотеатре «Рассвет» в Ногинске

Телеканал «360»
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Жители Богородского округа могли посмотреть ежегодное послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию в кинотеатре «Рассвет». Его транслировали на большом экране.

Обновленный кинотеатр «Рассвет» в Ногинске открыли в сентябре 2023 года. Сегодня в кинозале собрались депутаты, представители Молодежного парламента, студенты и волонтеры округа, чтобы послушать послание президента к Федеральному собранию.

«Наш Богородский округ развивается значительными темпами. И после тех задач, которые мы услышим (в послании президента - прим. ред.), думаю, мы частично подкорректируем вектор развития», - сказал председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

Он напомнил, что 15–17 марта в России пройдут президентские выборы. Проголосовать можно очно на избирательных участках и удаленно через портал госуслуг. В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в избирательную комиссию Московской области по телефону горячей линии: 8 (800) 550-97-44.

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Владимир Путин Богородский
29 февраля 2024, 15:03
Объездную дорогу для грузовиков начнут строить в Звенигороде в 2025 году
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Глава Одинцова Андрей Иванов провел встречу с активными жителями микрорайона Верхний Посад в Звенигороде. На круглом столе обсудили вопросы экологии, ЖКХ, благоустройства и транспорта.

Одной из основных проблем стало увеличение грузового транспорта от предприятий «АНИ Пласт», «Промхолод» и «Gidrolika», что приводит к разрушению дорожного покрытия. Первый заместитель главы округа Михаил Пайсов сообщил о планах постройки объездной дороги, которая направит грузовики в обход жилых районов. Андрей Иванов поручил начать проектирование этого объекта в текущем году.

«В этом году мы должны подготовить проект и пройти экспертизу, чтобы в следующем приступить к строительству дороги. В проекте сформируем парковочные карманы для большегрузов, чтобы они никому не мешали», - сообщил глава Одинцовского округа.

Также принято решение продолжить мониторинг экологической ситуации вокруг предприятия «АНИ Пласт». Андрей Иванов подчеркнул необходимость обеспечения работы предприятий в соответствии с экологическими стандартами.

Обсудили реконструкцию очистных сооружений в микрорайоне и строительство гидротехнических сооружений для защиты от паводков. Глава поручил разработать концепцию для парка «Юбилейный» и рассмотреть возможность установки дорожных знаков возле мечети для предотвращения проблем с парковкой. Также решено провести проверку качества воды в квартирах жителей Верхнего Посада.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Одинцово ЖКХ Дороги
29 февраля 2024, 14:59
Школу № 2 капитально отремонтируют в поселке Правдинском
ООО «888»
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Школу № 2 капитально отремонтирут в поселке Правдинском в Пушкине. Там оновят фасад, крышу, коммуникации и многое другое.

В здании обновят фасад, входные группы, крышу, коммуникации, окна и двери. В кабинетах установят новую мебедь, а площадь столовой увеличится почти в два раза. Там смогут одновременно обедать 120 детей. Школьники смогут реализовывать внеклассные проекты в Центре детских инициатив.

На улице обустроят волейбольную площадку и яму для прыжков в длину.

Всего в этом году в Подмосковье капитально отремонтируют 42 школы.

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Дети Школы Школьники Пушкино
29 февраля 2024, 14:47
Еще 400 детей прокатились на карусели в парке Волоколамска за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Услугами карусели в городском парке Волоколамска воспользовались свыше 400 человек за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Волоколамская карусель «Сказка» сделана по итальянской технологии в городском округе Домодедово. На платформе расположены фигуры расписных животных, а сам объект украшен яркой иллюминацией. Праздничное настроение детям создает веселая музыка, которую включают на время проката.

В период с 19 по 25 февраля на карусели прокатились свыше 400 человек.

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Благоустройство Дети Волоколамск Парки
29 февраля 2024, 14:33
Минтранс Подмосковья призвал жителей использовать световозвращатели в темное время суток
Минтранс Подмосковья
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Жителей Подмосковья призвали использовать световозвращатели в темное время суток. Это позволит водителям издалека увидеть пешехода даже на неосвещенной дороге.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в прошлом году под колеса машин попали 150 человек, которые переходили дорогу в неположенном месте. Избежать аварий помогают световозвращатели или включенный фонарик. Так водитель сразу увидит человека и затормозит.

Использование световозвращателей снижает вероятность аварий на 70%.

«Пешеходы со световозвращающими элементами заметны для водителей при ближнем свете фар на расстоянии до 150-200 метров, при дальнем свете фар дистанция увеличивается до 350 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения», - отметили в министерстве.

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Дороги

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