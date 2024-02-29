Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию показали в кинотеатре «Рассвет» в Ногинске

Обновленный кинотеатр «Рассвет» в Ногинске открыли в сентябре 2023 года. Сегодня в кинозале собрались депутаты, представители Молодежного парламента, студенты и волонтеры округа, чтобы послушать послание президента к Федеральному собранию.

«Наш Богородский округ развивается значительными темпами. И после тех задач, которые мы услышим (в послании президента - прим. ред.), думаю, мы частично подкорректируем вектор развития», - сказал председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

Он напомнил, что 15–17 марта в России пройдут президентские выборы. Проголосовать можно очно на избирательных участках и удаленно через портал госуслуг. В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в избирательную комиссию Московской области по телефону горячей линии: 8 (800) 550-97-44.

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