18 сентября 2024, 22:57

Ежегодная ярмарка «Щедрая осень» прошла в дмитровском Новосинькове

Читайте нас в: Google Новости

В Новосиньково состоялась традиционная осенняя ярмарка, которая собрала жителей и гостей на площади Центра культурного развития «Синьковский». Это мероприятие стало настоящим праздником урожая, где были представлены фрукты, овощи, орехи, грибы и ягоды.

В этом году в рамках ярмарки «Щедрая осень» прошла благотворительная акция. По итогам мероприятия было собрано почти 90 тысяч рублей, а также вещи, домашние заготовки и выпечка. Все это будет передано в местное отделение партии «Единая Россия», а депутат Дмитровского совета Александра Нечай организует доставку помощи в зону СВО.

«Я каждый год участвую в „Щедрой осени“. Это отличная возможность посмотреть замечательный концерт и полюбоваться на дары осени. Мы, участники ярмарки, с чистым сердцем и полной уверенностью в скорой победе передали все собранные средства для бойцов. Мы всегда им помогаем, верим в них и ждем возвращения домой с победой!» - поделилась участница ярмарки и жительница Новосиньково.

Праздник продолжился концертом с участием творческих коллективов Центра культурного развития «Синьковский».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дмитров Ярмарки
18 сентября 2024, 21:47
Спектакль «Русский Крест» дебютировал на сцене Дмитровского дворца культуры
Читайте нас в: Google Новости
На сцене филиала Центрального Дворца культуры «Созвездие» состоялся спектакль «Русский Крест», представленный Семейным Камерным Театром «Благодатный дом». Этот коллектив, известный своими достижениями на Федеральных и Международных фестивалях любительских театров.

Спектакль основан на одноименной поэме Николая Мельникова, пронизанной глубокой любовью к русскому народу. События разворачиваются в обыкновенной деревне, чья жизнь была разрушена «красным колесом» революции. Постановка мастерски передает трагедию крестьянской души и ее возрождение через возвращение к вере предков.

Среди почетных гостей благотворительного представления был благочинный Дмитровского городского округа, протоиерей Афанасий Иванович Чорногуз. Он обратился к присутствующим с приветственным словом и выразил благодарность организаторам события.

Мероприятие завершилось общей памятной фотографией, оставив в сердцах зрителей теплые воспоминания о вечере, наполненном глубокими эмоциями и размышлениями о судьбах родной земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Театры Дмитров
18 сентября 2024, 19:46
Атлет Сергей Агаджанян из Люберец запланировал установить еще 2 силовых рекорда
Читайте нас в: Google Новости
Сергей Агаджанян из Люберец, известный как Русский Халк, является многократным рекордсменом мира по буксировке тяжелой техники и силовым номерам. Его достижения называют «экстрим в экстриме».

Вместе с федерацией силового экстрима России он запланировал одно мероприятие на Северном Кавказе - в Дагестане и на новых территориях - в ЛНР. Спортсмен планирует установить новые рекорды по буксировке и сценическому экстриму.

Отметим, что Агаджанян с детства увлекался спортом, занимаясь греблей, боксом и кикбоксингом. После травмы спины он прошел сложную реабилитацию, но не оставил спорт. Его рекорды - это командная работа и стремление победить себя. В 47 лет он поддерживает форму благодаря регулярным тренировкам в зале и бассейне, соблюдению диеты и самодисциплине.

Сейчас Сергей увлекается кроссфитом и спортивным ножевым боем. Он считает упорство ключом к успеху и старается мотивировать других не сдаваться. В свободное время он предпочитает отдыхать с близкими, гулять на природе и читать книги. В планах у него новые рекорды на Северном Кавказе и в ЛНР.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы
18 сентября 2024, 19:06
Еще двум детям-сиротам из Лобни вручили ключи от квартир
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила ключи от новых квартир двум юным жительницам города. Надежда и Мария, получившие собственное жилье, уже успели осмотреть свои новые квартиры и остались довольны качеством ремонта и установленной сантехникой.

Теперь им предстоит лишь навести уют и отпраздновать новоселье. В своем Telegram-канале Анна Владимировна выразила надежду, что этот счастливый момент в жизни девушек наступит как можно скорее.

Еще один молодой житель Лобни, Александр, предпочел получить жилищный сертификат. С начала года это уже пятый такой документ, врученный ребятам, оставшимся без попечения родителей.

Глава города уверена, что Александр с ответственностью подойдет к выбору своей квартиры и продолжит строить свою жизнь в Лобне.

Анна Кротова пожелала Надежде, Марии и Александру успехов на пути к самостоятельной жизни, подчеркнув важность этого шага для их будущего.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Сироты Квартиры
18 сентября 2024, 19:02
Федеральный проект «Футбольные мамы» стартовал в Раменском
Читайте нас в: Google Новости
В Раменском стартовал федеральный социальный проект «Футбольные мамы». В муниципалитете занимаются две команды: одна — в округе и вторая — в городе.

Тренер Лидия Бовт курирует окружную женскую команду по футболу. Она отмечает: для того, чтобы присоединиться к проекту - не обязательно уметь играть. Главное - иметь желание и быть мамой.

«Футбольные мамы - это активные и харизматичные женщины, которые не умеют играть в футбол, но очень хотят научиться. У многих из них дети тоже играют в футбол, и они активно их поддерживают: водят на тренировки, болеют на матчах. Движение и было создано такой же мамой Эльвирой Лесничей в Санкт-Петербурге в 2017 году», - объяснила тренер Лидия Бовт.

На тренировках занимаются общей физической подготовкой и играют в футбол. Первый сбор прошел 16 июля на стадионе «Ильинский авангард», а 15 сентября мамы провели товарищеский турнир в Ильинке с командами из Жуковского и Раменского.

«Наша цель - увеличить количество футбольных мам, чтобы такие команды появлялись и в Гжели, и Бронницах, и других населенных пунктах», - поделилась Лидия Бовт.

Отметим, программа «Футбольные мамы» стартовала в 30 регионах России и Беларуси. Она вошла в национальный проект «Демография». Сообщество стремится популяризировать спорт и привлечь в него как можно больше женщин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Футбол Нацпроекты Раменское

Новости по теме