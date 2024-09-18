Ежегодная ярмарка «Щедрая осень» прошла в дмитровском Новосинькове

В этом году в рамках ярмарки «Щедрая осень» прошла благотворительная акция. По итогам мероприятия было собрано почти 90 тысяч рублей, а также вещи, домашние заготовки и выпечка. Все это будет передано в местное отделение партии «Единая Россия», а депутат Дмитровского совета Александра Нечай организует доставку помощи в зону СВО.

«Я каждый год участвую в „Щедрой осени“. Это отличная возможность посмотреть замечательный концерт и полюбоваться на дары осени. Мы, участники ярмарки, с чистым сердцем и полной уверенностью в скорой победе передали все собранные средства для бойцов. Мы всегда им помогаем, верим в них и ждем возвращения домой с победой!» - поделилась участница ярмарки и жительница Новосиньково.

Праздник продолжился концертом с участием творческих коллективов Центра культурного развития «Синьковский».

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