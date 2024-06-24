Ежегодная выставка племенных животных пройдет в Подмосковье 28 июня

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Всего на выставке представят животных свыше 30 сельскохозяйственных организаций из 17 городских округов.

«В рамках выставки, будут представлены лучшие животные из региональных племенных хозяйств - крупный рогатый скот голштинской, черно-пестрой, айрширской и герефордской пород, а также сельскохозяйственная птица редких пород», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Победители и призеры получат заслуженные награды. Напомним, в прошлом году первое место заняла корова Забава предприятия АО «Зеленоградское» Пушкинского округа.

Выставка «Звезды Подмосковья-2024» состоится на КСК «Виват, Россия!» в деревне Орлово Ленинского округа. Начало в 10:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии цифровых решений вместе с Росатомом. Сотрудничество с госкорпорацией позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет.

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