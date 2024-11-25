25 ноября 2024, 19:51

Ежегодная спартакиада педагогов прошла в Волоколамске

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Во Дворце спорта «Лама» состоялась ежегодная спартакиада, в которой приняли участие трудовые коллективы школ и детских садов Волоколамского округа. В соревнованиях приняли участие 11 команд, включая представителей окружного Управления системы образования.

Перед началом состязаний участников поприветствовала заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Она подчеркнула, что для педагогов важно поддерживать не только интеллектуальную, но и физическую форму, что делает подобные мероприятия особенно значимыми.

Соревнования включали различные спортивные конкурсы и эстафеты, по итогам которых жюри определило победителей. Первое место завоевала команда «Стрела» из Волоколамской средней школы № 3. Второе место досталось команде «Рваный кед» из Волоколамской школы-интерната, а третье - коллективу «Спортивная братва» из гимназии № 1.

Завершился спортивный праздник торжественным награждением победителей и вручением памятных подарков всем участникам. Спартакиада стала ярким событием для педагогического сообщества, объединив коллег в атмосфере дружбы, спорта и здорового соперничества.

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Школы Волоколамск конкурсы
25 ноября 2024, 20:04
Упавшего в шахту лифта кота спасли в Химках
Медиасток.рф
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Кота, упавшего в шахту лифта, спасли в Химках. Жалобные крики животного услышали жители дома на Юбилейном проспекте, 82.

Неравнодушные жильцы вызвали лифтера, который и вызволил животное.

Как оказалось, кот забрался в шахту лифта в поисках теплого угла, но выбраться самостоятельно не смог. Ему грозила голодная смерть.

Специалист спустился в шахту лифта и достал перепуганное животное, а жители поблагодарили лифтера за помощь и неравнодушие.

Химки Коты
25 ноября 2024, 19:34
Детская художественная школа имени Кольченко в Мытищах отметила 50-летие
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Детская художественная школа отметила свой 50-летний юбилей. Школа носит имя Евгения Кольченко — художника и педагога, который внес вклад в развитие образовательного учреждения.

Евгений Андреев утверждал, что все дети талантливы. Нужно найти к ним подход и поверить в их силы.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила учеников и педагогов и отметила, что коллектив школы - дружная команда единомышленников и профессионалов.

«50 лет - это только начало, период становления. Желаю, чтобы вы со всем наработанным двигались только вперед. Пусть произведения ваших воспитанников по достоинству будут оценены и сегодня, и в будущем», - сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Коллектив поздравил председатель Совета депутатов Мытищи Андрей Гореликов, а также руководители подмосковных школ, учреждений культуры, выпускники и бывшие коллеги.

За 50 лет школа вырастила тысячи девочек и мальчиков, которые научились создавать прекрасное. Выпускники поступают в высшие и средние художественные учебные заведения. За последние пять лет еще 94 ученика стали студентами престижных учреждений. В настоящее время здесь получают знания 1200 детей.

Педагоги - призеры и победители выставок, конкурсов и фестивалей различных уровней. Из выпускников выросла плеяда преподавателей, которые обучают детей азам искусства и живописи.

«50 лет - это яркая дата, хранящая большую историю и имена людей, которые сегодня на слуху у всех. Мои воспитанники для меня, как родные дети, потому что каждый прожитый с ними день дарит мне новые эмоции и ощущения. Они взрослеют со мной, и все, чему они в конце концов учатся, - это наш общий труд и опыт. А дети у нас замечательные, по-настоящему талантливые», - рассказала преподаватель с 20-летним стажем школы Юлия Девкина.

За многолетний творческий труд и в связи с юбилеем целый ряд преподавателей награжден благодарственными письмами и почетными грамотами.

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Школы
25 ноября 2024, 19:15
Пожарные устранили возгорание в многоквартирном доме в поселке Дзержинский
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Жители одного из многоквартирных домов в поселке Дзержинский сообщили в службу 112 о возгорании. На место происшествия оперативно прибыл пожарный расчет Мособлпожспаса, который быстро справился с огнем.

Из здания были эвакуированы 10 взрослых и два ребенка. Благодаря внимательности жильцов и слаженной работе экстренных служб удалось избежать пострадавших.

Как рассказал владелец квартиры, причиной возгорания стал заряд аккумуляторной батареи шуруповерта. Заместитель главы Можайского городского округа Мария Азаренкова напомнила о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электроприборов. В администрации округа также подчеркнули, что скачки напряжения могут стать причиной выхода из строя даже качественных приборов, что нередко приводит к пожарам.

В случае обнаружения возгорания необходимо немедленно звонить в службу спасения по телефону 112.

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Спасатели Пожары Можайск
25 ноября 2024, 19:03
Повреждения на линиях электропередачи после снегопада устранили в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Уже вторые сутки энергетики «Россети Московский регион» ведут работы по устранению повреждений на линиях электропередачи, вызванных сильным циклоном. Непогода стала причиной обрывов проводов и локальных отключений электричества, в том числе из-за падения деревьев под тяжестью снега.

Для восстановления электроснабжения мобилизованы все силы и ресурсы. Бригады специалистов работают в круглосуточном режиме, задействована специализированная техника.

«Несмотря на сложные погодные условия, специалисты делают все возможное, чтобы максимально оперативно вернуть свет потребителям», - отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Он также призвал жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Для уточнения информации о ходе восстановительных работ вы можете обратиться по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-0-220.

Специалисты продолжают работать в усиленном режиме, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию и обеспечить надежное электроснабжение в регионе.

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Можайск Снегопад

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