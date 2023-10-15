Ежегодная сезонная акция «Сдай старые шины на Мегабак» стартовала в Подмосковье

Читайте нас в:

Автомобилисты традиционно меняют сезонную резину в середине осени. Однако старые шины и покрышки относятся к крупногабаритным отходам, поэтому их нельзя выкидывать в обычные контейнеры. Для этой цели созданы специальные бункера, а также есть возможность привезти шины на площадку «Мегабак» и принять участие в акции. Кроме того, участники акции могут выиграть сертификаты на покупку новой резины, предоставив интересную фотографию с шинами.

«Сделав интересное фото, можно выиграть сертификат на покупку новой резины», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Для участия в конкурсе необходимо сделать креативное фото с шинами на любой площадке «Мегабак» и разместить его в социальной сети во «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. Отмечается, что шины должны быть помещены в специальные контейнеры для б/у покрышек. Также можно сдать ненужные покрышки в пункты переработчиков «Орис Пром» и «Дмитровский РТИ». Адреса площадок «Мегабак» и переработчиков шин доступны на сайте Мегабак.рф.

Автомобильные покрышки являются ценным вторсырьем, из которого можно получить резиновую крошку, текстильное волокно и металл, а также использовать его для изготовления резиновой подошвы, дорожных покрытий, домашних ковриков и сумок.

Отметим, что на площадке «Мегабак» также можно бесплатно сдать старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и другие крупногабаритные отходы, которые подлежат вторичной переработке.

Проект «Мегабак» реализуется в рамках комплексной системы обращения с отходами, которая разрабатывается Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области с целью увеличения использования вторичного сырья в рамках нацпроекта «Экология».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимость усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».