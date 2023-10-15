Ежегодная сезонная акция «Сдай старые шины на Мегабак» стартовала в Подмосковье

15 октября 2023, 22:24
Мин ЖКХ
Читайте нас в: Google Новости

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с Ассоциацией общественного контроля в сфере ТКО запускают ежегодную осеннюю экологическую акцию под названием «Сдай старые шины на Мегабак». Акция пройдет с 15 октября по 15 ноября 2023 года.

Автомобилисты традиционно меняют сезонную резину в середине осени. Однако старые шины и покрышки относятся к крупногабаритным отходам, поэтому их нельзя выкидывать в обычные контейнеры. Для этой цели созданы специальные бункера, а также есть возможность привезти шины на площадку «Мегабак» и принять участие в акции. Кроме того, участники акции могут выиграть сертификаты на покупку новой резины, предоставив интересную фотографию с шинами.

«Сделав интересное фото, можно выиграть сертификат на покупку новой резины», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Для участия в конкурсе необходимо сделать креативное фото с шинами на любой площадке «Мегабак» и разместить его в социальной сети во «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак. Отмечается, что шины должны быть помещены в специальные контейнеры для б/у покрышек. Также можно сдать ненужные покрышки в пункты переработчиков «Орис Пром» и «Дмитровский РТИ». Адреса площадок «Мегабак» и переработчиков шин доступны на сайте Мегабак.рф.

Автомобильные покрышки являются ценным вторсырьем, из которого можно получить резиновую крошку, текстильное волокно и металл, а также использовать его для изготовления резиновой подошвы, дорожных покрытий, домашних ковриков и сумок.

Отметим, что на площадке «Мегабак» также можно бесплатно сдать старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна и другие крупногабаритные отходы, которые подлежат вторичной переработке.

Проект «Мегабак» реализуется в рамках комплексной системы обращения с отходами, которая разрабатывается Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области с целью увеличения использования вторичного сырья в рамках нацпроекта «Экология».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о необходимость усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Переработка Экология
Совет директоров образовательных учреждений создали в Лобне
23 октября 2023, 11:39
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Совет директоров создали в системе образования Лобни. Он будет разрабатывать стратегический план для улучшения качества образования, внедрения новых программ и технологий, вовлечения родителей и общественности в учебный процесс.

Участники совета уже провели первое заседание, где утвердили состав, внутренние нормативные документы и порядок работы. В этом учебном году Совет директоров займется вопросом развития кадрового потенциала в школах Лобни. Данное направление выбрано ключевым, так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Учителя ГодПедагогаНаставника
Мастер-класс по решению конфликтов проведут для предпринимателей в Подмосковье
23 октября 2023, 11:38
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный мастер-класс «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Для участия необходимо зарегистрироваться до 2 ноября на сайте.

Эксперт в развитии команд и командного взаимодействия Юрий Павленко расскажет участникам, как снижать напряженность среди коллег, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и многое другое. Помимо этого, предприниматели научатся выявлять причины конфликтов.

Встреча пройдет в 12:00 в Москве по адресу: 2-й Донской проезд, 9с3.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес
Свыше 20 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в сентябре
23 октября 2023, 11:37
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Еще 21 дом поставили на кадастровый учет в Подмосковье за сентябрь. Это позволит жителям оформить права собственности и полноценно распоряжаться своим имуществом.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников, Подмосковье проводит большую работу по развитию социальной инфраструктуры.

«Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному осуществлению учетно-регистрационных действий в отношении многоквартирных жилых домов. Постановка дома на государственный кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры и получить регистрацию по месту жительства», - сказал он.

Так, кадастровый номер получили восемь домов в Ленинском округе, четыре - в Мытищах, по два в Домодедове и Серпухове и по одному в Люберцах, Лыткарине, Подольске, Талдоме и Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
Напоровшегося на нож 74-летнего грибника спасли в Солнечногорске
23 октября 2023, 11:36
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина 74 лет поступил в Солнечногорскую больницу с ножевым ранением в грудь. Оказалось, что он собирал в лесу грибы, но споткнулся о дерево и напоролся на собственный нож.

Врачи выполнили диагностику и патологическое скопление воздуха в плевральной полости, нарушающее вентиляционную функцию легких и газообмена при дыхании. Хирурги приняли решение об операции, которая заняла 20 минут.

«Кровопотеря составила около 400 миллилитров. Контрольные снимки после удаления дренажа подтвердили, что состояние пациента удовлетворительное. Рана зажила быстро», - рассказал хирург Солнечногорской больницы Виктор Максютенко.

При выписке грибнику напомнили о технике безопасности. В ситуациях с проникающим ранением ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать предмет из тела, поскольку это может вызвать большую потерю крови. Нужно зафиксировать его и в экстренном порядке вызвать скорую помощь или направиться в больницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Врачи

Новости по теме