10 января 2025, 14:46

Ежегодная рождественская лыжная гонка прошла в Химках

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Традиционная лыжная гонка состоялась на стадионе поселка Лунево в Химках. Участие в соревнованиях приняли свыше 60 спортсменов всех возрастов.

Чемпионами в детском забеге среди мальчиков объявили Ивана Соколова, Мирона Ефимова, Ивана Гулинского, Макара Ефимова и Максима Сырбу.

Комплекты медалей среди девочек заслужили Алевтина Нестерова, Кира Ткаченко, Полина Вергишева, Кристина Ткач и Ксения Акаева.

Отдельно наградили взрослых участников забега: призеры получили почетные кубки и призы.

«Такие мероприятия не только помогают поддерживать активный образ жизни, но и создают атмосферу праздника. Хочу пожелать всем участникам крепкого здоровья, новых побед и достижения поставленных целей!» - поделился муниципальный депутат Глеб Демченко.

Также на соревнованиях выступили целые спортивные семьи, включавшие как взрослых, так и детей. Их определили в отдельную категорию.

Отметим, что в Химках особое внимание уделяют развитие массового спорта. Так, в округе регулярно организуют веселые старты, соревнования и эстафеты.

Химки
10 января 2025, 16:18
Собрание молодежных общественных организаций прошло в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Первое в этом году собрание представителей молодежных общественных организаций прошло в Богородском округе. Участники встречи поделились впечатлениями от проведенных во время новогодних праздников мероприятий и обсудили планы совместной работы на ближайшее будущее.

Активисты местного отделения «Движения Первых», Богородского корпуса организации «Волонтеры Подмосковья» и местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» собрались в Центре объединения гражданских инициатив «Единые». За круглым столом участники встречи обсудили планы совместной работы в ближайшем будущем.

За время зимних каникул ребята и волонтеры вместе с депутатами фракции «Единая Россия» и сотрудниками местного отделения партии провели ряд ярких и запоминающихся мероприятий для детей различных возрастов, в том числе, и для детей участников спецоперации.

«Наши новогодние и рождественские праздники были наполнены весельем, играми, конкурсами и подарками. Мы организовали мастер-классы по изготовлению поделок, украшений и новогодних открыток, что позволило детям проявить свою творческую натуру. Также для детей были организованы развлекательные мероприятия во дворах многоквартирных домов. Впереди нас ждет еще много увлекательных совместных проектов», - поделился руководитель организации «Молодая гвардия Единой России» Богородского округа Даниил Попов.

Молодежь Богородский «Единая Россия»
10 января 2025, 16:17
Почти 7 километров теплосетей заменят в Реутове в 2025 году
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В администрации Реутова состоялось заседание «Час ЖКХ», где представители коммунальных служб и предприятий благоустройства отчитались о проделанной работе и обсудили планы на будущее. Одной из ключевых тем стала уборка дворов и улиц в новогодние праздники и январе.

Как сообщили специалисты, ежедневно с семи утра в городе работают 192 дворника и 28 машин спецтехники, оснащенной отвалами и щетками. С начала зимнего сезона из Реутова уже вывезено более 3,4 тысячи кубометров снега.

Первый заместитель главы города Алексей Ковязин поручил коммунальным службам оперативно реагировать на образование гололеда, учитывая частые перепады температуры.

Еще одной важной темой обсуждения стала реконструкция теплосетей в южной части города. Работы начнутся в апреле, в ходе которых планируется замена около семи километров теплотрассы, капитальный ремонт двух котельных и водозаборного узла.

Для более детального обсуждения всех этапов реконструкции было решено провести отдельное совещание с подрядными организациями.

ЖКХ Реутов
10 января 2025, 16:08
Ремонт детского сада на улице Кирова начался в Подольске
Пресс-служба администрации Подольска
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В Городском округе Подольск стартовал капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 29, расположенного на улице Кирова. В настоящее время в здании ведутся демонтажные работы.

В рамках ремонта полностью обновят кровлю, фасад, входные группы, а также системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию.

Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что работы выполнят в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева. Детский сад оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Открытие запланировано на осень этого года.

Капитальный ремонт в этом году запланирован еще в трех зданиях образовательных организаций: в дошкольном отделении школы № 24 на Красногвардейском бульваре, в корпусе гимназии имени Подольских курсантов на проспекте 50 лет Октября и в корпусе школы № 20 на улице Победы. Также обновление коснется лицея № 5 на улице Февральской.

Помимо этого, 1 сентября в микрорайоне Климовск откроет свои двери новая школа на 1,1 тысячи мест, расположенная на улице Победы, 3в.

Реализация этих проектов позволит значительно улучшить условия обучения и воспитания детей в Подольске, а также снизить нагрузку на существующие образовательные учреждения.

Подольск Строительство Детские сады
10 января 2025, 15:59
Качество благоустройства общественных пространств проверили в Ногинске
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Депутаты продолжают контролировать благоустройство общественных пространств в Богородском округе в рамках реализации партийного проекта «Городская среда». В этот раз рейд прошел на Фонтанной площади Ногинска.

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Сергей Жулябин и исполнительный секретарь местного отделения партии Алексей Печенкин осмотрели установленную праздничную иллюминацию, проконтролировали ход уборки прилегающей территории от снега и пообщались с жителями.

Ревизоры в итоге заключили, что оформление находится в надлежащем состоянии. Оно помогает создать волшебную атмосферу и внести яркие моменты в повседневную жизнь. Гости и жители округа также положительно оценили новогоднее убранство и инсталляции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

Благоустройство Депутаты Богородский «Единая Россия»

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