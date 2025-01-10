Ежегодная рождественская лыжная гонка прошла в Химках

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Чемпионами в детском забеге среди мальчиков объявили Ивана Соколова, Мирона Ефимова, Ивана Гулинского, Макара Ефимова и Максима Сырбу.

Комплекты медалей среди девочек заслужили Алевтина Нестерова, Кира Ткаченко, Полина Вергишева, Кристина Ткач и Ксения Акаева.

Отдельно наградили взрослых участников забега: призеры получили почетные кубки и призы.

«Такие мероприятия не только помогают поддерживать активный образ жизни, но и создают атмосферу праздника. Хочу пожелать всем участникам крепкого здоровья, новых побед и достижения поставленных целей!» - поделился муниципальный депутат Глеб Демченко.

Также на соревнованиях выступили целые спортивные семьи, включавшие как взрослых, так и детей. Их определили в отдельную категорию.

Отметим, что в Химках особое внимание уделяют развитие массового спорта. Так, в округе регулярно организуют веселые старты, соревнования и эстафеты.