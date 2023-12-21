«Ежедневно много новых добрых дел». Андрей Воробьев — о премии жителям Подмосковья за значимые поступки

Торжественная церемония вручения ежегодной премии «Мы рядом. Доброе дело» началась в Красногорске. С приветственным словом к участникам обратилась председатель совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. Она рассказала, кому посвятили мероприятие в этом году.

«11 лет назад мы решили, что надо людям, которые делают добрые дела, говорить спасибо. И не только словами и грамотами, но и поддерживать их материально. Потому что они делают добрые дела без оглядки на награды, но вкладывают и душу, и сердце, и мысли, и свои деньги. Так родилась идея премии, которую поддержал Андрей Юрьевич Воробьев», - рассказала Марина Юденич.

Она отметила, что делать выбор - очень сложно, потому что каждый кандидат достоин большого уважения. Это люди, которые бескорыстно делают добрые дела, помогают и работают на благо общества.

«Добрых людей много, их намного больше, чем плохих. Когда началась СВО, которая, по своей сути, - это борьба России за свое существование, общим решением было посвятить премию людям, которые воюют, которые помогают тем, кто воюет, волонтерам, семьям. Этой премией мы говорим спасибо», - добавила Юденич.

В числе лауреатов - волонтеры, общественные деятели, семьи погибших военнослужащих и многие другие, кого в этот день отметят региональными наградами. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что «в Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел».

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