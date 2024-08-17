17 августа 2024, 18:35

Эвакуированные из Курской области студенты будут учиться в Подмосковье

Пресс-служба Королёва
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Министр образования Московской области Артем Охрименко вместе с руководителями министерств культуры и спорта посетил пункт временного размещения на базе ООЦ «Родник» в Королеве. Основной целью визита стало обсуждение вопросов продолжения обучения для 21 студента, находящегося в ПВР.

По словам Артема Охрименко, удалось договориться со студентами о зачислении всех желающих в подмосковные колледжи. Большинство из них уже определились с учебными заведениями. Они пройдут процесс зачисления в ближайшее время.

Также министр подчеркнул, что для студентов подготовят общежития в непосредственной близости от колледжей. Те, кто предпочтет дистанционное обучение, получат ноутбуки и помощь с практическим обучением.

Что касается детей школьного возраста, которые находятся в пункте временного размещения, их распределят по двум школам - в поселке Зверосовхоза и Царевской ООШ. Для школьников организуют транспорт и выдадут учебники.

«Говорили с педагогами - учителя детей очень ждут», - добавил министр образования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Королев Образование Курская область
17 августа 2024, 18:46
Кубок России по спортивному ориентированию стартует в Химках 29 августа
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Спортсмены из разных регионов России поборются за призовые места на Кубке России по спортивному ориентированию, который пройдет в городском округе Химки с 29 августа по 2 сентября. Участники могут подать заявки до 26 августа.

На Кубке России по спортивному ориентированию свои навыки участники из разных регионов страны продемонстрируют в дисциплинах «кросс-выбор» и «кросс-спринт». В состязаниях участвуют мужчины и женщины квалификации не ниже первого разряда.

Судейская комиссия проследит за честностью соревнований. Спортсменов оценят по специальной системе отметок.

Заявки на участие можно подать до 26 августа онлайн на сайте. Состязания пройдут на площадках парка «Толстого» и жилого комплекса «Город набережных» с 29 августа по 2 сентября.

Напомним, в городском округе Химки работают четыре трассы по спортивному ориентированию протяженностью от 900 метров до двух километров. Тренироваться там могут люди разного возраста и уровня подготовки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
17 августа 2024, 17:14
Студенты Коломенского аграрного колледжа освоят новое направление
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В Коломенском аграрном колледже начали осваивать технологию продуктов питания из растительного сырья. По итогам обучения студенты представят свои навыки на чемпионате по профессиональному мастерству.

Технологию продуктов питания из растительного сырья изучат ученики Коломенского аграрного техникума имени Николая Тимофеевича Козлова. В дальнейшем они смогут принять участие в чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы».

«В этом году в перечне компетенций чемпионата по профессиональному мастерству „Профессионалы“ появилась новая - „Технология продуктов питания из растительного сырья“. Развитие востребованных в стране направлений - важная задача чемпионатного движения», - рассказали в колледже.

Конкурсанты должны выполнить разные задания: оценить качественные показатели плодовой продукции промышленного сада, определить товарные качества зерна или провести анализ подсолнечного рафинированного масла.

Отметим, на базе аграрного колледжа работает образовательно-производственный аграрный кластер. Там обучают студентов по программам, разработанным совместно с крупными сельхозпроизводителями.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Студенты Образование
17 августа 2024, 17:14
Егорьевский «Добрый дом» принял 48 инвалидов из Курской области
Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Более 900 человек из Курской области прибыли в Подмосковье за последнюю неделю. Среди них 681 ребенок.

Первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что регион принимает не только матерей с детьми, сирот, но и людей с инвалидностью. В егорьевском «Добром доме» нашли новый приют 48 жителей Курской области с ограничениями по здоровью. Каждый из них привез свою уникальную историю, переживания и надежду на лучшее будущее.

В Министерстве социального развития добавили, что в пункты временного размещения прибывают семейные группы. «Добрый дом» не стал исключением, однако среди прибывших есть также и те, кто приехал без семьи.

Ярким примером стал Виктор, который был эвакуирован из Ширковского дома социального обслуживания в Курской области. Он в спешке покинул свой дом и рассказал, что в Курской области осталась его мама, но связь с ней была утеряна. В этой непростой ситуации молодому человеку помогает поддержка как друзей, так и сотрудников учреждения.

В Подмосковье функционирует горячая линия для пострадавших из Курской области и их родственников: 122 (6, далее 1). Для звонков из других регионов доступен номер 7 (800) 550-50-30.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Инвалиды Егорьевск Сироты
17 августа 2024, 16:43
Газопровод на 70 домовладений провели на улице Юркино в Дубне
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Газопровод до границ участков провели на старейшей улице Юркино в Дубне. Порядка 70 человек получили возможность подключить голубое топливо, из них 38 уже завершили работы на своей территории и готовы к запуску.

Газ на улице Юркино хотели провести еще 15 лет назад. Это достаточно сложный и дорогостоящий проект, так как трубопровод протянули на 7,5 километра. Все получилось благодаря президентской программе.

Председатель уличного комитета Виктор Храмченков вместе с главой города Максимом Тихомировым и заместителем по жилищно-коммунальному хозяйству Павлом Гришиным торжественно открыли газопровод и сорвали табличку «Юркино - 325 лет, а газа нет». Ее передадут в музей.

«Хочу поблагодарить большую команду „Мособлгаза“. Сегодня мы не просто проложили центральную магистраль, сегодня мы дали пуск в дома. Мы выполнили поручение нашего президента и нашего губернатора Андрея Воробьева », - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Газ в Дубне уже провели в Ратмино, Александровку, Козлаки и на улицу Вокзальную также в рамках президентской программы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ Дубна Топливо

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