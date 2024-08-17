Эвакуированные из Курской области студенты будут учиться в Подмосковье
Министр образования Московской области Артем Охрименко вместе с руководителями министерств культуры и спорта посетил пункт временного размещения на базе ООЦ «Родник» в Королеве. Основной целью визита стало обсуждение вопросов продолжения обучения для 21 студента, находящегося в ПВР.
По словам Артема Охрименко, удалось договориться со студентами о зачислении всех желающих в подмосковные колледжи. Большинство из них уже определились с учебными заведениями. Они пройдут процесс зачисления в ближайшее время.
Также министр подчеркнул, что для студентов подготовят общежития в непосредственной близости от колледжей. Те, кто предпочтет дистанционное обучение, получат ноутбуки и помощь с практическим обучением.
Что касается детей школьного возраста, которые находятся в пункте временного размещения, их распределят по двум школам - в поселке Зверосовхоза и Царевской ООШ. Для школьников организуют транспорт и выдадут учебники.
«Говорили с педагогами - учителя детей очень ждут», - добавил министр образования.
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