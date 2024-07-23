Эвакуационные тележки передали бойцам в зону СВО из Балашихи

Тележки ТЭТ-1, разработанные коллекционером-реставратором Вячеславом Леном, значительно облегчают процесс эвакуации раненых. Теперь достаточно усилий одного бойца или санитара, тогда как ранее требовалось до четырех человек. ТЭТ-1 изготавливают совместно с мастерскими Военно-технического музея. Таких тележек производят около 200 в месяц и регулярно направляют на передовую.

«Мы всегда готовы поддержать наших воинов и сделать все возможное для их безопасности и комфорта. Эта помощь - лишь малая часть того, что мы можем сделать для наших героев. Мы благодарны всем, кто присоединился к этой инициативе и оказал свою поддержку», - отметил депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

Также в зону спецоперации передали 14 маскировочных сетей, духовные наборы с освященными иконами, детские игрушки-талисманы ручной работы, телевизор и посуду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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