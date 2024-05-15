Ева Колганова из Химок стала чемпионкой областных соревнований по художественной гимнастике
Спортсменки из Химок заняли призовые места на областных соревнованиях по художественной гимнастике. Достойные результаты показали воспитанницы местной спортшколы, а Ева Колганова стала победительницей чемпионата.
Химчанки заняли призовые места как в индивидуальных, так и в групповых программах. Первое место в групповой программе заняла команда «Баунти». Итогом выступления Евы Колгановой с индивидуальной программой стало чемпионство. Кроме того, гимнастка Аделина Меняева выиграла личную бронзу в программе 3-го спортивного разряда.
«Гордимся нашими чемпионками! Спортсмены из Химок всегда демонстрируют достойные результаты даже за пределами нашего городского округа, потому что всегда ощущают нашу поддержку. Я искренне поздравляю девочек и желаю добиться новых вершин», - отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.
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