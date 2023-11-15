«Это сложный процесс». Губернатор Андрей Воробьев рассказал о службе в полку Московской области

Воробьев заявил, что во время индивидуальной подготовки бойцы вспоминают навыки прицела, расчета боеприпасов, ведения огня в нужном направлении. Также они уже на этой ступени изучают армейскую тактическую подготовку, эвакуацию, штурм окопов и оказание первой помощи.

«Уже на полигоне тренировки будут включать в себя контрольные стрельбы, вождение боевых машин, установку связи, инженерную подготовку. Это еще и занятия по радиационной, химической и биологической защите. На полигоне бойцы будут работать в составе отделения - отрабатывать элементы тактической стрельбы уже с боевыми патронами и гранатами», - уточнил губернатор.

После этого этапа бойцы начинаются боевые стрельбы взводов, ротные тактические учения и батальонные тактические учения.

У зенитчиков отдельная программа, добавил Воробьев. Они тренируются на БУКах разной модификации, то есть их учат работе против вертолетов и самолетов противника.

«У танковых подразделений пройдут обучения в составе экипажа. Отдельную подготовку также пройдут ремроты и роты материального обеспечения», - подытожил глава региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил новое элитное подразделение для военнослужащих в Подмосковье - это полк Московской области. Каждый военнослужащий в нем получит выплату в миллион рублей.

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