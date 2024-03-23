«Это наша общая боль». Стихийный мемориал появился в Лобне

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В разных частях города на информационных стендах сегодня появились надписи «Скорбим. 22.03.2024 Москва Crocus City Hall».

Жительница Лобни Диана Михеева не смогла сдержать слез.

«Это наша общая боль. Там погибли наши граждане, дети. Детей, чьих-то не бывает, все наши дети», - сказала Михеева.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих посетителей комплекса.