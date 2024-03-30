Глава Подмосковья напомнил, что теракт начался 22 марта в 19:52. Во время траурного мероприятия вспомнили каждую жертву, а также услышали истории от тех, кто смог спастись в этом ужасе. Он пожелал каждому из них - здоровья и сил.

«Это наша общая боль, общее горе. Скорбит вся страна, в городах России люди организовали стихийные мемориалы - несут цветы, игрушки. Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее в Орехово-Зуеве, Королеве и Мытищах провели акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе».

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