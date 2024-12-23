«Это был серьезный вызов». Дефицит учителей в Подмосковье снизился в 10 раз

«Строя школы, мы должны также внимательно относиться к учителям. В прошлом году у нас не хватало 2100 учителей, это был серьезный вызов. Мы предложили ряд программ, которые позволили нам уменьшить это количество до 250 педагогов», - сказал Андрей Воробьев.

Он попросил профильное министерство и глав городских округов обратить внимание на оставшиеся вакансии. Вопрос особенно остро стоит в крупных агломерациях.

«Это растущие наши Одинцово, Ленинский, Королев, Мытищи и Химки. Давайте продолжать искать учителей. Очень надеюсь, что мы эти вакансии закроем», - подытожил губернатор.

Преподавателям Подмосковья с 1 января проиндексируют зарплату , а молодым учителям и педагогам дополнительного образования повысят оклады на 20%.