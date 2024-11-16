Этнокультурный форум Ассамблеи народов России прошел в Красногорске

Перед открытием филиал Президентской академии и региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» подписали соглашение. Оно направлено на сотрудничество в сферах патриотического и духовного воспитания молодежи, возрождения историко-культурных традиций России.

«Сегодня мы познакомили студентов с истоками национальных культур. Они прониклись, воодушевились и нас удивили еще больше, потому что они нам показали свои творческие работы, в которых продемонстрировали обряды, традиции и национальные праздники. Мы восхищены проникновением студентов в эту тему», - рассказала председатель регионального отделения общероссийской организации «Ассамблея народов России» в Московской области Татьяна Ключникова.

Студенты академии и представители диаспор организовали стенды с изделиями народных промыслов, также прошел показ национальных костюмов.

«Такие межнациональные фестивали очень важны сегодня, потому что через обмен культурой и национальными традициями мы все больше дружим и сплачиваемся. Мероприятия укрепляют общероссийскую гражданскую идентичность, то есть мы - единый, дружный российский народ», - отметил председатель Московского регионального отделения «Общероссийского объединения корейцев» Александр Пак.

Участники первого этнокультурного форума «Россия - симфония народов!» в Красногорске познакомились с историей, традициями и культурой народов страны: русских, татар, азербайджанцев, корейцев, евреев, дагестанцев, казахов и многих других. Организаторы приняли решение сделать его традиционным и в следующем году пригласить еще больше представителей национальных объединений.

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