Этнографический фестиваль «Липец в Даровом» пройдет в Зарайске 6 июля

Организаторы создадут на площадке атмосферу деревни времен Достоевского, с чем помогут реконструкторы. Гости получат новые навыки, смогут поработать с глиной, научиться плести из лыка и лозы, ковать и ткать. Участники проекта Hell’s Kitchen Daughters поделятся рецептами кухни того времени, а Светлана Колесникова расскажет о традиционных способах варки варенья в позапрошлом веке. Участников угостят зарайской коврижкой.

В программе дня выступление фольклорных коллективов и мужского хора. Развлекать присутствующих также будет балаганный театр с Петрушкой.

Литературную часть фестиваля составят чтения писем родителей Достоевского в исполнении профессиональных артистов. Профессор Валентина Борисова выступит с лекцией, посвященной жизни и творчеству великого русского писателя, а актер Максим Щеголев - с программой «Двенадцать писем Достоевского».

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