18 апреля 2024, 10:34

Этап всероссийского чемпионата высоких технологий начался в Подмосковье

Министерство образования МО
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В Раменском колледже начался региональный этап Всероссийского чемпионата высоких технологий. Соревнования такого уровня колледж проводит впервые, о чем сообщили в Министерстве образования Московской области.

Участники будут соревноваться в компетенциях, которые сформированы на основе самых перспективных направлений. Одной из самых востребованных номинаций стали «Системы умного дома». Студенты в течение шести часов выполняли задание по механическому монтажу электроустановки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Раменское Технологии Образование
18 апреля 2024, 11:27
Новые китайские авто сойдут с конвейера завода Mercedes в Подмосковье — Андрей Воробьев
Медиасток.рф
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Завод Mercedes-Benz в Подмосковье возобновит работу в мае, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Андрей Воробьев. С конвейера сойдут новые автомобили китайского производства.

«„Мерседес“ с мая начинает работать, сойдут новые автомобили китайского производства. Уверен, что по качеству, как мы с вами убедились, они ничем не уступают», - отметил Андрей Воробьев.

Завод находится под Солнечногорском. Из-за санкций площадку закрыли, однако Mercedes-Benz договорился о выкупе активов в России в случае их снятия. Сотрудники подмосковного завода немецкого производителя машин сохранят рабочие места после перехода к новому владельцу.

Ранее Дилерская группа «Автодом» купила российские активы немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, в том числе и завод в Подмосковье. Генеральный директор группы компаний назвал сохранение рабочих мест сотрудников - важнейшим фактором.

Бывший завод Mercedes в Солнечногорске решили использовать для выпуска машин премиум-класса китайского производства. Таким образом, уже в конце весны площадку перезапустят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Андрей Воробьев Заводы Mercedes
18 апреля 2024, 10:54
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 апреля
Медиасток.рф
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Ни одного пожара не выявили в лесах Подмосковья 17 апреля. В ближайшие дни в области установится первый и второй классы опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 18 апреля на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности. Второй ожидают в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах.

В пятницу и субботу, 19 и 20 апреля, в регионе установистя первый класс пожарной опасности.

При обнаружении огня в лесу жителей призывают обращаться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или 112.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары
18 апреля 2024, 10:46
Андрей Воробьев: Китай, Белоруссия и Индия — топ иностранных инвесторов в Подмосковье
Медиасток.рф
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Подмосковная промышленность показала рост на 14% в 2023 году, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Значимая роль, в том числе, и у иностранных инвесторов. Тройка ключевых в регионе — Китай, Индия и Белоруссия.

Подмосковная промышленность показала рост на 14% в 2023 году, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Значимая роль, в том числе, и у иностранных инвесторов. Тройка ключевых в регионе - Китай, Индия и Белоруссия.

Этот проект принесет жителям 150 рабочих мест. Предприятие - технологичное, в него вложат 2,5 миллиарда рублей инвестиций.

«В Воскресенске в этом году запустим производство субстанций. Изготовление гепарина. Тоже китайская компания. И „Мерседес“ с мая начинает работать: сойдут новые автомобили китайского производства. Уверен, что по качеству, мы с вами убедились, они ничем не уступают», - сообщил губернатор.

В Ступине инвестируют уже в третий этап производства гибкой пленки, имеющей технологию защитного слоя, и в краски.

«Краски выпускаем в Ступине. Благодарны этому предпринимателю, который очень любит Россию, часто бывает здесь и продолжает инвестировать. У него в планах - еще два завода. Мы поддерживаем, делаем все, чтобы инвесторы отечественные и иностранные не испытывали никаких проблем с точки зрения разрешительной документации. Все делаем в нашем ЦСС. Это центр, который сопровождает каждый бизнес-проект в Московской области. Это наше ноу-хау, и многие регионы с удовольствием знакомятся с этой практикой», - поделился Воробьев.

Инвесторы из Белоруссии тоже активно присутствуют в Подмосковье. Например, «Амкодор» - известное предприятие.

«У них большой торговый центр в Мытищах, и производство в Раменском планируем тоже сделать. Это грузовая техника. Все эти проекты реализуются, в том числе, потому, что по программе импортозамещения предоставляются льготные кредиты. Где-то 3%, где-то 5%. Эта программа от Минпромторга очень востребована», - заключил глава Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Что касается роста промышленности, по 2023 году мы показали порядка 14%. Спасибо нашим предприятиям: и которые работают уже традиционно, и которые модернизируются. За первый квартал этого года мы идем хорошим темпом - это порядка 18%», - сказал Воробьев.

Среди иностранных инвесторов есть три страны, наиболее активно проявленных в Подмосковье.

Статистика Андрей Воробьев Экономика Промышленность
18 апреля 2024, 10:44
Подмосковье запустит еще 84 проекта импортозамещения за 2 года — Андрей Воробьев
Медиасток.рф
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Импортозамещение — по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе запустят 280 таких проектов. Уже реализовали 77, еще 84 — сейчас в работе. Эти импортозамещающие предприятия откроют в 2024 и 2025 годах.

В Щелкове запустили производство спутников от «Газпром-СПК». Инвестиции - 15 миллиардов рублей, создано 200 рабочих мест. Это спутники связи и малые космические аппараты.

«Еще одно предприятие, которому мы рады, - это „Гормаш Глобал“. В 2025 году заработает производство горно-шахтных машин. Это под 40 миллиардов рублей инвестиций и две тысячи рабочих мест. Также компания „Ядро“, уже известная в Дубне, - она производит серверы и печатные платы», - добавил Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Импортозамещение - по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе запустят 280 таких проектов. Уже реализовали 77, еще 84 - сейчас в работе. Эти импортозамещающие предприятия откроют в 2024 и 2025 годах.

«У нас в Подмосковье очень диверсифицированная экономика: в разные кризисные моменты нам удавалось не сбавлять темп, чтобы наполнять бюджет и реализовывать все то, что касается качества жизни во всех областях. Сейчас видим, какое давление оказывается на экономику. И импортозамещение у нас, пожалуй, - тот приоритет, на который обращаем особое внимание», - сказал Воробьев.

В Подмосковье стоит цель реализовать 250 импортозамещающих проектов на сумму в 250 миллиардов рублей.

Статистика Строительство Андрей Воробьев Бизнес Экономика Поддержка предпринимателей в Московской области Импортозамещение

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