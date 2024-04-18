Этап всероссийского чемпионата высоких технологий начался в Подмосковье

Подмосковная промышленность показала рост на 14% в 2023 году, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Значимая роль, в том числе, и у иностранных инвесторов. Тройка ключевых в регионе — Китай, Индия и Белоруссия.

Подмосковная промышленность показала рост на 14% в 2023 году, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Значимая роль, в том числе, и у иностранных инвесторов. Тройка ключевых в регионе - Китай, Индия и Белоруссия.

Этот проект принесет жителям 150 рабочих мест. Предприятие - технологичное, в него вложат 2,5 миллиарда рублей инвестиций.

«В Воскресенске в этом году запустим производство субстанций. Изготовление гепарина. Тоже китайская компания. И „Мерседес“ с мая начинает работать: сойдут новые автомобили китайского производства. Уверен, что по качеству, мы с вами убедились, они ничем не уступают», - сообщил губернатор.

В Ступине инвестируют уже в третий этап производства гибкой пленки, имеющей технологию защитного слоя, и в краски.

«Краски выпускаем в Ступине. Благодарны этому предпринимателю, который очень любит Россию, часто бывает здесь и продолжает инвестировать. У него в планах - еще два завода. Мы поддерживаем, делаем все, чтобы инвесторы отечественные и иностранные не испытывали никаких проблем с точки зрения разрешительной документации. Все делаем в нашем ЦСС. Это центр, который сопровождает каждый бизнес-проект в Московской области. Это наше ноу-хау, и многие регионы с удовольствием знакомятся с этой практикой», - поделился Воробьев.

Инвесторы из Белоруссии тоже активно присутствуют в Подмосковье. Например, «Амкодор» - известное предприятие.

«У них большой торговый центр в Мытищах, и производство в Раменском планируем тоже сделать. Это грузовая техника. Все эти проекты реализуются, в том числе, потому, что по программе импортозамещения предоставляются льготные кредиты. Где-то 3%, где-то 5%. Эта программа от Минпромторга очень востребована», - заключил глава Подмосковья.

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«Что касается роста промышленности, по 2023 году мы показали порядка 14%. Спасибо нашим предприятиям: и которые работают уже традиционно, и которые модернизируются. За первый квартал этого года мы идем хорошим темпом - это порядка 18%», - сказал Воробьев.

Среди иностранных инвесторов есть три страны, наиболее активно проявленных в Подмосковье.