Этап чемпионата России по волейболу на снегу впервые пройдет в Подмосковье

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В Минспорте Подмосковья отметили, что этап чемпионата России по волейболу на снегу впервые в истории пройдет в Московской области. Это историческое событие.

Женская команда «Заречье-Одинцово» дважды становилась чемпионом России в этом виде спорта и теперь впервые сыграет на домашней площадке.

Сезон стартовал в Новом Уренгое, в конце января очередной этап пройдет в Сочи. Уже в феврале старт подхватит Московская область, а финал соревнований пройдет в Красноярске с 14 по 16 марта.

В турнире принимают участие 22 команды из Калининграда, Казани, Брянска, Санкт-Петербурга, Кемерова и других городов. Подмосковье представляют женская команда «Заречье-Одинцово» и мужская «Реутов».

Чемпионат России по снежному волейболу проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организатором соревнований выступает Всероссийская федерация волейбола.