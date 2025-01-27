Этап чемпионата России по волейболу на снегу впервые пройдет в Одинцове

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В Министерстве физической культуры и спорта Московской области отметили, что это историческое событие. Женская команда «Заречье-Одинцово» дважды становилась чемпионом России в этом виде спорта. Теперь спортсменки впервые сыграют на домашней площадке.

Сезон стартовал в Новом Уренгое, а в конце января очередной этап пройдет в Сочи. В феврале старт подхватит Московская область, а финал соревнований пройдет в Красноярске с 14 по 16 марта.

Всего в турнире принимают участие 22 команды из Калининграда, Казани, Брянска, Санкт-Петербурга, Кемерова и других городов. Подмосковье представляют женская команда «Заречье-Одинцово» и мужская «Реутов».

Чемпионат России по снежному волейболу проходит по программе «Развитие физической культуры и спорта». Организатором соревнований выступает Всероссийская федерация волейбола.