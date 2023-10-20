Эстрадно-симфонический оркестр Андрея Балина отметит 10-летие в Одинцове

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Праздник состоится в культурно-досуговом центре «Заречье».

«Уникальность его в том, что он не только эстрадно-симфонический. Он у нас может быть джазовым, эстрадно-симфоническим и симфоническим. Внутри оркестра есть джазовые квартеты. Внутри оркестра есть джазовый квинтет. У нас есть струнный квартет», - рассказал художественный руководитель и дирижер оркестра Андрей Балин.

Балина назначили дирижером оркестра в августе 2013 года. Под его руководством музыканты исполнили более тысячи произведений разных музыкальных направлений.

Также с основания оркестра в команде появилось много молодых и талантливых исполнителей. Например, ранее Дмитрий Михайлович играл в военном оркестре Белоруссии. После знакомства с дирижером Балиным решил переехать в Одинцово.

«У нас очень слаженный коллектив. Иногда некоторые музыканты меняются, но у нас дружный состав. Мы всегда очень переживаем за наши проекты, за концерты. И стараемся, чтобы у нас максимально все хорошо получилось», - отметил трубач эстрадно-симфонического оркестра Михайлович.

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