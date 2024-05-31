Эстафета с передачей факела пройдет в 4 округах Подмосковья с 3 по 6 июня
С 3 по 6 июня в четырех округах Подмосковья пройдет факельная эстафета «Бег Гармонии». Забег будут проводить без временного ограничения или запрещения дорожного движения.
Спортивное мероприятие пройдет в Серпухове, Чехове, Наро-Фоминском и Можайском округах. Минтранс призывает водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и планировать маршрут заранее.
В целях повышения безопасности забег будет сопровождаться сотрудниками Госавтоинспекции Московской области.
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