Эстафета на льду Театрального катка прошла в День студента в Химках
Несколько десятков студентов химкинских высших учебных заведений и колледжей приняли участие в празднике. Мероприятие организовали активисты местного отделения партии «Единой России» и «Молодой Гвардии».
Гости приняли участие в увлекательных интерактивах и уникальных розыгрышах. Каждому посетителю катка вручили тематические подарки «С Днем студента!» - наборы сладостей и наклейки «Питайся знаниями».
«Поздравляю всех студентов с этим событием и желаю набраться сил перед новым семестром! У многих учащихся еще идут экзамены. Пусть все накопленные знания помогут вам успешно их сдать», - сказала студентка, активистка «Молодой Гвардии» Диана Черепнева.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».