«Есть с кого брать пример». Тяжелоатлет Кокляев поучаствовал в массовом обливании в Красногорске

По словам восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева, в подобной акции он участвует впервые.

«Я люблю вот такие вещи, когда и где нужно себя превозмогать. Если честно, я моржую, но в таком массовом обливании я участвую впервые. Ребята, есть с кого брать пример», - заявил Кокляев.

С ведрами, полными ледяной воды, возле дома культуры «Подмосковье» собрались жители и гости региона. По словам главы оргкомитета мероприятия Ильи Шадрикова, это уже 12-е мероприятие, и от года к году оно становится крупнее. Идея закаливания пришлась по душе жителям многих стран.

«Сегодня у нас на площадке в Красногорске 110 человек, зарегистрировалось, правда, 150, может, чего-то испугались, пять с половиной тысячи из 42 городов сегодня одновременно обольются. Быть здоровым - это модно», - рассказал Шадриков.

По сигналу собравшиеся опрокинули на себя ведра с водой. Главное - синхронность. Когда в Калининграде было 12:40, в Красногорске 13:40, а в Хабаровске почти девять вечера, прозвучал заветный сигнал, и все участники облились одновременно.

Как рассказали участники мероприятия прошлых лет, никто не заболел.

Массовое обливание одновременно прошло в четырех странах мира в рамках акции «Быть здоровым - это модно». Желающих облить себя ледяной водой множество. Это жители России, Южной Осетии, Приднестровья и даже жарких Замбии и Нигерии.

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