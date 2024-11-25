«Есть прогресс». Омбудсмен Мишонова рассказала об урегулировании родительских споров в Подмосковье

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила создать в регионе систему поддержки семьи при разводе, чтобы дети могли общаться с обоими родителями, а также сделать так, чтобы развод прошел наименее болезненно для распавшейся семьи.

«И на федеральном уровне мы предложили определять место жительства ребенка и порядок общения с ним каждого из родителей до официального развода. Каждый год я получаю все больше обращений, когда родители уже после развода не могут договориться, с кем будут жить дети и как будут общаться они с детьми», - рассказала омбудсмен.

По ее словам, сейчас процедура такова - родители разводятся, а после этого начинают делить детей. Эти войны беспощадны, никто не хочет никого слышать. Родители шантажируют друг друга детьми, отказывают во встречах, совершенно забывая при этом, что чувствует ребенок.

«Я называю вещи своими именами. Я считаю, что это похищение. У нас законодательстве, к сожалению, сейчас установлена норма, что ребенка законный представитель, а именно отец или мать, могут забрать и фактически решить его права общаться с другим родителям безнаказанно. Когда уже есть решение суда о том, с кем будет общаться ребенок, категорически не выполняется двумя сторонами. Эта проблема вышла на такой уровень, что мы понимаем, что нужно что-то с этим делать», - добавила Мишонова.

Она подчеркнула, что семейное законодательство все еще несовершенно.

«Наше предложение было таким, сначала вы приходите и говорите, что хотите развестись. А развод получаете после того, как договорились с кем будет жить ребенок, как часто с ним будет встречаться другой родитель, где ребенок будет проводить каникулы. Все это фиксируется судом, и только после этого вы получаете право на развод официальный. Если вы не хотите договариваться или не можете, то здесь должна подключаться медиация. Причем эта услуга должна предоставляться бесплатно», - пояснила омбудсмен.

По ее словам, медиаторы - это специалисты, которые не встают ни на одну из конфликтующих сторон, а наоборот, помогают разводящимся парам договориться и наладить нормальные уважительные отношения в интересах ребенка.

«Мы предприняли попытки популяризировать медиацию в Московской области и создали реестр добровольных медиаторов, которые готовы помогать. У нас у нас есть прогресс в том, что мы получили добровольные медиативные соглашения уже, конечно, после развода. Количество этих медиативных соглашений растет. Если три года назад, когда мы только начинали, это было порядка 40 соглашений на всю область, то в этом году их уже более 140», - рассказала Мишонова.

Она подчеркнула, что несмотря на то, что люди разводятся, всегда нужно сохранять уважение друг другу и постараться сделать развод наименее травматичным для ребенка.

«Надо научить всех родственников правильно себя вести во время и после развода. Одно дело, когда родители друг друга ненавидят, и совершенно другое, если эта ситуация будет комфортная для всех. Может, все и не будут жить с большой любовью, но сохранить нормальные отношения с благодарностью за прожитые годы, за любовь, которая когда-то была, можно», - заключила Ксения Мишонова.