25 ноября 2024, 14:36

«Есть прогресс». Омбудсмен Мишонова рассказала об урегулировании родительских споров в Подмосковье

Медиасток.рф
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В Подмосковье действует система поддержки семьи с детьми при разводе при аппарате уполномоченного по правам ребенка. Как медиаторы помогают разведенным парам сохранить нормальные отношения и договориться о регулярном общении с детьми, рассказала детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила создать в регионе систему поддержки семьи при разводе, чтобы дети могли общаться с обоими родителями, а также сделать так, чтобы развод прошел наименее болезненно для распавшейся семьи.

«И на федеральном уровне мы предложили определять место жительства ребенка и порядок общения с ним каждого из родителей до официального развода. Каждый год я получаю все больше обращений, когда родители уже после развода не могут договориться, с кем будут жить дети и как будут общаться они с детьми», - рассказала омбудсмен.

По ее словам, сейчас процедура такова - родители разводятся, а после этого начинают делить детей. Эти войны беспощадны, никто не хочет никого слышать. Родители шантажируют друг друга детьми, отказывают во встречах, совершенно забывая при этом, что чувствует ребенок.

«Я называю вещи своими именами. Я считаю, что это похищение. У нас законодательстве, к сожалению, сейчас установлена норма, что ребенка законный представитель, а именно отец или мать, могут забрать и фактически решить его права общаться с другим родителям безнаказанно. Когда уже есть решение суда о том, с кем будет общаться ребенок, категорически не выполняется двумя сторонами. Эта проблема вышла на такой уровень, что мы понимаем, что нужно что-то с этим делать», - добавила Мишонова.

Она подчеркнула, что семейное законодательство все еще несовершенно.

«Наше предложение было таким, сначала вы приходите и говорите, что хотите развестись. А развод получаете после того, как договорились с кем будет жить ребенок, как часто с ним будет встречаться другой родитель, где ребенок будет проводить каникулы. Все это фиксируется судом, и только после этого вы получаете право на развод официальный. Если вы не хотите договариваться или не можете, то здесь должна подключаться медиация. Причем эта услуга должна предоставляться бесплатно», - пояснила омбудсмен.

По ее словам, медиаторы - это специалисты, которые не встают ни на одну из конфликтующих сторон, а наоборот, помогают разводящимся парам договориться и наладить нормальные уважительные отношения в интересах ребенка.

«Мы предприняли попытки популяризировать медиацию в Московской области и создали реестр добровольных медиаторов, которые готовы помогать. У нас у нас есть прогресс в том, что мы получили добровольные медиативные соглашения уже, конечно, после развода. Количество этих медиативных соглашений растет. Если три года назад, когда мы только начинали, это было порядка 40 соглашений на всю область, то в этом году их уже более 140», - рассказала Мишонова.

Она подчеркнула, что несмотря на то, что люди разводятся, всегда нужно сохранять уважение друг другу и постараться сделать развод наименее травматичным для ребенка.

«Надо научить всех родственников правильно себя вести во время и после развода. Одно дело, когда родители друг друга ненавидят, и совершенно другое, если эта ситуация будет комфортная для всех. Может, все и не будут жить с большой любовью, но сохранить нормальные отношения с благодарностью за прожитые годы, за любовь, которая когда-то была, можно», - заключила Ксения Мишонова.

Суд Дети Семья Отношения
25 ноября 2024, 15:26
Прием заявок на 3 вида субсидий для предпринимателей открыли в Подмосковье
Медиасток.рф
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Прием заявок на субсидии для строительства и реконструкции гостиниц начался в Подмосковье. Он продлится до 2 декабря, рассказали в региональном Мининвесте.

Как отметила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева, министерство проведет конкурс сразу на три субсидии. Так, предприниматели смогут получить компенсацию до 100 миллионов рублей затрат на создание инженерных и дорожных объектов, до 300 миллионов рублей на уплату процентов по кредиту для строительства или реконструкции гостиниц и на возмещение до 100 миллионов рублей затрат на уплату процентов по кредиту для ведения деятельности в отдаленных округах региона.

Для получения поддержки предприниматель должен быть зарегистрирован в Подмосковье и вести деятельность на территории региона. Узнать подробнее о требованиях можно по ссылке , а также по телефону 0105.

Поддержка предпринимателей в Московской области
25 ноября 2024, 15:26
На улице Гагарина провели обход придомовых территорий
пресс-служба Администрации г.о.Чехов
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Заместитель главы Чехова Надежда Чернятина провела обход придомовых территорий на улице Гагарина по обращениям местных жителей. В ходе осмотра были решены несколько важных вопросов, касающихся состояния дворов.

Житель дома № 46 сообщил о порубочных остатках на территории. Во время обхода было установлено, что сотрудники жилищно-коммунального хозяйства уже ликвидировали все ненужные остатки. Кроме того, жительница дома № 52 попросила восстановить качели на детской площадке. Работы по ремонту игровой зоны были выполнены, качели снова в рабочем состоянии.

Все другие замечания, выявленные в ходе обхода, были направлены в ответственные службы для дальнейшего решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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Благоустройство ЖКХ Чехов
25 ноября 2024, 15:16
Гармонисты из Павловского Посада стали лауреатами всероссийского конкурса
Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
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Фестиваль «Лучший гармонист России» проходил 13 и 14 ноября. Мероприятие посвящалось  75-летию выдающегося музыканта и композитора Евгения Дербенко.

В конкурсе участвовали более 50 гармонистов со всей страны. Профессиональное жюри оценивало исполнительское мастерство учеников и педагогов, их умение владеть инструментом, а зрители наслаждались выступлениями виртуозов.

На фестивале показали высокие результаты представители музыкальной школы Павловского Посада. Выпускники и ученики учреждения покорили жюри своими номерами, став лауреатами конкурса.

Специальный приз получил дуэт «ГармонЯ», в составе которого выступали Антон Лукьяновский и Степан Печайко. Антон Лукьяновский также стал лауреатом первой степени. Дипломантом второй степени назван Тимофей Шемахин, а первой степени - Евгений Максимов. Звания дипломанта первой степени удостоен также дуэт «Павловопосадские гармонисты».

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Музыка Павловский посад конкурсы
25 ноября 2024, 14:45
«Добрый завтрак» для мам детей с ОВЗ провели в Чехове
пресс-служба Администрации г.о. Чехов
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В Чехове в честь Дня матери прошел праздник для мам, воспитывающих особенных детей. В нем приняли участие местные власти и представители благотворительного фонда «Исток».

На встрече, организованной в рамках проекта «Добрый завтрак», собрались 12 мам и их дети. Для малышей подготовили мастер-классы и шоу мыльных пузырей. Глава округа Михаил Собакин и другие гости обсудили важные вопросы, такие как занятия спортом и плаванием, а также создание удобных условий для встреч с экспертами.

«Сегодняшнее мероприятие - это шанс поздравить мам с праздником и поблагодарить их за их труд и терпение», - отметил Михаил Собакин.

Проект «Добрый завтрак» поддерживает мам особенных детей с 2015 года и стал традицией в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров региона. Они помогают в организации федеральных и международных мероприятий, активно участвуют в премиях «Мы вместе» и «Мы рядом».

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Дети Чехов

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