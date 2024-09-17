17 сентября 2024, 20:06

«Есть экономика, а есть безопасность». Воробьев — об ограничениях в работе для мигрантов

РИА «Новости»
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В Московской области есть сферы, где нужна иностранная рабочая сила, заявил в интервью РИА «Новости»  губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но в некоторых областях лучше отказаться от найма мигрантов.

В Московской области есть сферы, где нужна иностранная рабочая сила, заявил в интервью РИА «Новости» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но в некоторых областях лучше отказаться от найма мигрантов.

«Есть экономика, а есть безопасность <…> В стройке и логистике мы внедряем более жесткий контроль за мигрантами, а в медицине, образовании, соцуслугах ограничиваем доступ иностранцам, которые работают по патентам», - отметил он.

Необходимо предотвратить участие мигрантов в торговле алкогольными и табачными изделиями, а также в работе уличных заведений общественного питания. Воробьев убежден, что бизнес сможет найти эффективные решения для всех областей, где нельзя использовать труд иностранцев.

Ограничения на работу мигрантов введут в Подмосковье в 2025 году. Решение приняли после того, как в Московской области увеличилось число жалоб в сфере торговли, связанных с иностранной рабочей силой. Как отмечал Воробьев, сейчас идет большая работа, направленная на безопасность жителей и регулирование этой сферы, но не в ущерб экономике.

Ранее в Госдуме начали готовить инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию. Депутаты также предложили ужесточить экзамен по русскому языку для приезжих из других стран.

Мигранты Питание Андрей Воробьев Торговля Работа Интервью Медицина Бизнес Экономика Образование
17 сентября 2024, 19:37
Развитие туризма Подмосковья и Узбекистана обсудили в областном правительстве
Министерство культуры и туризма Московской области
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В доме правительства Московской области прошло совещание, посвященное развитию туризма. В нем приняли участие делегация из Узбекистана и представители различных Министерств региона.

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, заместитель председателя правительства региона Михаил Хайкин, министр культуры и туризма Василий Кузнецов, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Адиль Ганцов, первый заместитель председателя Комитета по туризму Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов и первый секретарь посольства Узбекистана в России Фатхулла Абдурахманов и другие представители ведомств обсудили вопросы совместного развития туризма.

Участники встречи рассмотрели создание информационных туров для туроператоров из Узбекистана в Московской области и участие Подмосковья в туристических выставках в Узбекистане. Также затронули тему инвестиций в туристическую сферу и другие аспекты.

Сейчас в Узбекистане активно развиваются новые направления для путешественников: спортивный туризм, молодежный, экотуризм, гастрономический, литературный и другие.

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Инвестиции Туризм Узбекистан
17 сентября 2024, 18:07
Светофоры отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодор» отремонтировали светофоры еще на 10 дорогах Подмосковья. Работы прошли в восьми городских округах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, светофоры отремонтировали на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Октябрьской Революции в Коломне, на Куйбышева в поселке Менделеево, на Советской в Железнодорожном, Волоколамском шоссе в Красногорске и на улице Андропова и 81-м километре Каширского шоссе в Ступине.

Кроме того, на Западном объезде Сергиева Посада т Советской улице в Нахабине восстановили неисправные кнопки.

В ведомстве отметили, что специалисты регулярно осматривают дороги и уделяют особое внимание знакам, линиям освещения, светофорам и ограждениям, чтобы вовремя провести ремонт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы
17 сентября 2024, 18:07
Около 4 тысяч пар использовали портал для организации свадеб в Подмосковье
Министерство социального развития Подмосковья
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Уникальный портал «Свадьба в Подмосковье» заработал в начале лета. С его помощью можно подать заявку на регистрацию брака на выездных площадках. Этой возможностью уже воспользовались четыре тысячи пар.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, с начала года в регионе зарегистрировали почти 35 тысяч браков.

«Пары могут зарегистрировать брак не только в ЗАГСе, но и на выездных площадках. Для удобства будущих супругов мы создали портал с подробной информацией о лучших локациях региона для бракосочетания, которым уже воспользовались более четырех тысяч раз», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

При помощи портала можно подобрать бесплатную или коммерческую площадку, а также выбрать для бракосочетания парки, усадьбы и другие места.

Ознакомиться со всеми выездными площадками можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Свадьбы
17 сентября 2024, 17:15
Центр реабилитации раненых бойцов СВО в Подольске получил новое оборудование
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Новое оборудование для лечения бойцов, получивших ранение в зоне проведения специальной военной операции, появилось в реабилитационном центре «Ясенки» в Подольске. Медики смогут находить первопричину болезни на специальном аппарате.

Компьютеризированный аппарат «Имедис-Эксперт» точно устанавливает первопричину болезни благодаря биорезонансной диагностике.

«Мы получили замечательный аппарат, который расширяет возможности оказания помощи бойцам СВО. Помимо основных диагностических и лечебных функций, он оказывает биорезонансное воздействие, улучшая общее состояние», - пояснил врач-невролог Алексей Голюков.

Медики успешно применяют новые технологии при лечении опорно-двигательного аппарата и купировании болевых ощущений. Здесь также функционирует прокат технических средств реабилитации. Некоторых бойцов сопровождают их родные.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск

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