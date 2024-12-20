20 декабря 2024, 23:26

Еще восемь участников вошли в состав Торгово-промышленной палаты Балашихи

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Члены Торгово-промышленной палаты Балашихи подвели итоги 2024 года. На отчетном заседании три компании исключили из состава объединения, а восемь новых участников приняли.

В Торгово-промышленной палате прошло отчетное заседание по руководством президента союза Анатолия Шестакова. В нем также приняли участие заместитель главы Балашихи Ирина Шведова и представители местного бизнес-сообщества.

Анатолий Шестаков рассказал собравшимся о партнерстве и сотрудничестве палаты с федеральным Фондом развития промышленности, совместной работе с Московской областной думой, а также о поддержке участников специальной военной операции и их семей. Президент Торгово-промышленной палаты также отметил, что одной из главных проблем для городских предприятий остается дефицит квалифицированных кадров.

«Мы решали вопросы с поставками товаров и искали новые логистические цепочки. Постоянно поддерживаем контакт с торговыми представителями палаты России за рубежом, в том числе в Европе. Это позволяет сохранить экспортеров, их у нас 50, с которыми палата работает уже не один год», - поделился Анатолий Шестаков.

Торговля Бизнес Балашиха
20 декабря 2024, 23:33
Жителям Балашихи напомнили правила безопасности на дорогах
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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеходный переход» сотрудники Госавтоинспекции городского округа Балашиха беседовали с жителями на улицах города. Взрослым и детям напомнили правила безопасного движения на дорогах.

Сотрудники полиции городского округа Балашиха провели профилактические беседы с горожанами. Жителям напомнили о необходимости переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам. Стражи правопорядка также рассказали прохожим, что на нерегулируемых переходах следует выходить на проезжую часть только после того, как они убедятся в безопасности предстоящего перехода.

Помимо этого, полицейские напомнили жителям о том, что в темное время суток или при плохой видимости необходимо носить одежду со светоотражающими элементами. Это повышает видимость пешехода для водителей.

Всем участникам акции раздали тематические буклеты и световозвращающие наклейки.

Дети ПДД Балашиха Полиция
20 декабря 2024, 23:06
Первичный сосудистый центр больницы Солнечногорска стал лучшим в регионе
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Отделение для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения Солнечногорской больницы стало лидером среди сосудистых центров Московской области. Оно заняло первое место в рейтинге, составленном региональным министерством здравоохранения.

Каждый день врачи отделения оказывают помощь пациентам с неврологическими и сосудистыми заболеваниями, включая случаи обширных инсультов. Отделение располагает 50 койками, а также девятью местами в блоке интенсивной терапии, куда поступают пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Для лечения таких больных по показаниям проводят тромболизис.

«При поступлении пациента мы всегда оцениваем возможность проведения тромболитической терапии. Это высокоэффективная помощь при ишемическом инсульте, которая позволяет восстановить кровоток в пораженном сосуде и предотвратить необратимые изменения в тканях мозга», - рассказала заведующая отделением Гульнарат Алиева.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева отметила, что рейтинг оценивает такие ключевые показатели, как снижение общей смертности и увеличение продолжительности жизни населения. Она также поблагодарила врачей за их профессионализм, подчеркнув, что они ежегодно спасают и ставят на ноги тысячи людей.

Отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения открыли в Солнечногорской больнице в 2014 году. С тех пор здесь ежегодно принимают более 1600 пациентов.

Отметим, что с июня по сентябрь в Солнечногорскую больницу поступило новое современное оборудование для психологической коррекции состояния пациентов с нарушениями мозгового кровообращения, а также тренажер для реабилитации кистей рук после инсультов.

Инсульт Здравоохранение Больницы Солнечногорск Врачи Рейтинги
20 декабря 2024, 22:54
Бесплатная экскурсия по ранчо пройдет в Солнечногорске 26 декабря
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Жителей Солнечногорска 26 декабря приглашают на бесплатную экскурсию по ранчо «Сальвадор», расположенном в поселке Андреевка. Для гостей мероприятия подготовили различные активности и фотосессию.

Участников ожидает не только увлекательная экскурсия по ранчо, но и множество активностей на свежем воздухе с Дедом Морозом. Гости смогут познакомиться со всеми обитателями фермы, включая пони и лошадей различных пород, а также насладиться конным мини-шоу. Владелица загородного дома проведет практическое занятие, где расскажет о своих питомцах, поделится типологиями людей и предложит упражнения с элементами ипповенции. Кроме того, гостей ждет небольшая групповая фотосессия с лошадьми.

«Это уникальная возможность не только пообщаться с удивительными животными, но и отлично провести время в кругу семьи и друзей. Подарите себе и своим близким незабываемые эмоции и праздничное настроение в преддверии Нового года», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Экскурсия начнется в 11:00, сбор участников в 10:00 на Советской площади у фонтана. Количество мест в группе ограничено.

На мероприятие необходимо записаться заранее по телефону: 8 (926) 948-98-50. Звонки принимают в будни с 09:00 до 17:00. Мероприятие предназначено для лиц старше 18 лет.

Солнечногорск Экскурсии
20 декабря 2024, 22:49
Одинцовский округ стал одним из лидеров по устранению водовыпусков
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В число лучших муниципалитетов Московской области, добившихся значительных успехов в борьбе с незаконным водоотведением, попал Одинцовский округ. Итоги работы подвели в Министерстве экологии и природопользования региона.

Лидерами стали такие муниципалитеты, как Одинцовский, Ступино, Наро-Фоминск, Раменский и Пушкинский округа. Они активно и эффективно устранили проблему организации несанкционированных водовыпусков.

Отметим, что с начала 2024 года специалисты локализовали и ликвидировали более 1,1 тысячи объектов водоотведения. Это говорит о серьезных усилиях администрации региона по охране водных ресурсов и экологии.

Чтобы продолжать работы, планируют использовать высокотехнологичные методы, в частности мобильную диспетчерскую платформу. Она позволит оперативно выявлять случаи нарушений. Важную контролирующую роль играет областной Центр управления регионом. Сотрудники учреждения следят за выполнением задач и обеспечивают координацию между различными службами.

Одинцово Природа Экология

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