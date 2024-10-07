Еще в трех деревнях Мытищ обновят уличное освещение

Новый сезон Ночной хоккейной лиги стартовал в Московской области. Соревнования станут частью регионального этапа XIV всероссийского фестиваля среди любительских хоккейных команд. В сезоне в четырех дивизионах примут участие 67 команд.

Первые матчи прошли в дивизионе «Лига надежды 18 », который стал самым многочисленным. В нем приняли участие 51 команда в четырех конференциях. Кроме того, команды заявлены в дивизионах «Любители 40 », «Любители 50 » и «Лига мечты».

Ночная хоккейная лига включает два этапа. Первый, региональный, проходит в субъектах Российской Федерации с сентября по март. Второй этап - фестиваль хоккея, который длится две недели в Сочи. Победитель турнира в главном дивизионе получает кубок Крутова, а также грант на строительство крытого ледового катка в своем регионе.

Ночная хоккейная лига является ведущей любительской спортивной организацией в России, не имеющей аналогов как в стране, так и за рубежом. Организацию основали 15 декабря 2011 года по инициативе президента России Владимира Путина и известных хоккеистов.

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