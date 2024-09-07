07 сентября 2024, 17:16

Еще в двух школах в Наро-Фоминске открыли научные центры «Точка роста»

Телеканал «360»
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В Селятинской школе № 2 и Софьинской школе в рамках проекта «Точка роста» появилось новое лабораторное оборудование. Теперь ученики смогут изучать физику, химию, биологию и другие предметы с использованием новейшего оборудования.

Проект «Точка роста» направлен на обновление учебных программ и создание условий для дополнительного образования. В центре установлено новое лабораторное оборудование, включая многофункциональный датчик и мультиэкран, позволяющий визуализировать изменения в режиме реального времени. Это значительно расширяет возможности для практических занятий по физике.

Депутат Алексей Черняев отметил важность таких проектов и то, что сегодня государством и администрацией создаются прорывные центры для детей.

Софьинская школа также открыла свою «Точку роста», где уже начались первые мастер-классы по химии и физике. Заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина подчеркнула, что такие центры помогают педагогам более наглядно преподносить информацию и экономить время.

Напомним, что теперь в Наро-Фоминском округе действует 15 «Точек роста», которые открываются в рамках национального проекта «Образование».

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Наро-Фоминск Школы
07 сентября 2024, 16:36
Андрей Воробьев наградил сотрудника детского хосписа из Домодедова
Пресс-служба Московской области
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Благодарственное письмо вручили специалисту Московского областного хосписа для детей из Домодедова Анастасии Захаровой. Девушка работает в учреждении практически с его открытия.

Награждение прошло на пятом съезде детских врачей в правительстве Московской области. Губернатор Андрей Воробьев вручил благодарственное письмо специалисту хосписа Анастасии Захаровой.

Анастасия Захарова работает в учреждении пять лет и сейчас является заместителем главного врача. Благодаря ее активной позиции команда хосписа существенно расширила работу патронажной службы - сейчас это более 60 городов Московской области.

«Поздравляю Анастасию Анатольевну и всю команду хосписа. Низкий поклон за ваши труды!» - сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Отметим, что в Московском областном хосписе для детей в Домодедово дети получают медицинскую, социальную и психологическую помощь.

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Дети Врачи Город Домодедово
07 сентября 2024, 15:26
Новый скейт-парк открыли в Комсомольском парке в Серпухове
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В Серпухове в Комсомольском парке торжественно открыли скейт-парк и памп-трек. Мероприятие прошло при участии главы муниципалитета Сергея Никитенко, депутата Московской областной Думы Татьяны Карзубовой, заместителя главы Татьяны Орловой, председателя Совета депутатов Михаила Шульги и местных жителей.

Все объекты соответствуют современным стандартам безопасности, что гарантирует приятное и безопасное времяпрепровождение для молодежи.

На открытии прошли показательные выступления участников спортивного клуба «Экстрим», которые занимаются на базе Дворца молодежи «Дружба» и являются призерами различных соревнований. В честь праздника юные спортсмены получили защитные шлемы в качестве подарков.

Также на мероприятии выступила студия современного танца Marvel, которая в прошлом году выиграла областной фестиваль «Город танцует в парках». В этом году коллектив также будет представлять округ на конкурсе.

Уже через неделю в Комсомольском парке состоятся первые соревнования городского округа.

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Спортсмены Дети Серпухов
07 сентября 2024, 14:37
Новую коммунальную технику закупили в Серпухове
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В Серпухове активно продолжается подготовка коммунальных служб к осенне-зимнему сезону. В автопарк «Комбинат благоустройства» поступили пять новых автомобилей «Соболь» и универсальный многофункциональный погрузчик.

Уже со следующей недели автомобили «Соболь» начнут перевозить бригады рабочих на различные объекты. Операторы, которые будут работать на новом погрузчике, пройдут дополнительное обучение для эффективного использования техники.

Сейчас идет доукомплектование штата водителями и операторами. Для сотрудников, в том числе из других регионов, созданы все необходимые условия. Работодатель предлагает различные графики работы и возможность предоставления жилья.

Заинтересованные кандидаты могут обратиться по горячей линии: 7 (496) 775-80-19.

Отметим, что использование современной техники в сочетании с профессионализмом специалистов обеспечит надежную подготовку городского хозяйства к любым погодным условиям.

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ЖКХ Серпухов
07 сентября 2024, 14:17
Почетный химик РФ Александр Родионов проголосовал на выборах в Воскресенске
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Почетный химик Российской Федерации житель Воскресенска Александр Родионов, посетил избирательный участок № 147 в деревне Маришкино. Он решил выразить свою гражданскую позицию на выборах в Совет депутатов городского округа Воскресенск.

Александр Иванович рассказал, что голосует уже в 56-й раз. По его словам волеизъявление людей в этот день определяет будущее округа и важно, чтобы каждый голос был услышан, и чтобы избранные депутаты заботились о благополучии жителей Воскресенска.

Стоит отметить, что жизнь Александра Родионова неразрывно связана с историей города. Более полувека он посвятил работе на химическом заводе, внес значительный вклад в развитие местной промышленности.

Напомним, что в городском округе Воскресенск проходят выборы депутатов в Совет депутатов муниципалитета. Все 83 избирательных участка будут работать сегодня и завтра с 8:00 до 20:00.

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Воскресенск Выборы

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