Еще в двух школах в Наро-Фоминске открыли научные центры «Точка роста»

Проект «Точка роста» направлен на обновление учебных программ и создание условий для дополнительного образования. В центре установлено новое лабораторное оборудование, включая многофункциональный датчик и мультиэкран, позволяющий визуализировать изменения в режиме реального времени. Это значительно расширяет возможности для практических занятий по физике.

Депутат Алексей Черняев отметил важность таких проектов и то, что сегодня государством и администрацией создаются прорывные центры для детей.

Софьинская школа также открыла свою «Точку роста», где уже начались первые мастер-классы по химии и физике. Заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина подчеркнула, что такие центры помогают педагогам более наглядно преподносить информацию и экономить время.

Напомним, что теперь в Наро-Фоминском округе действует 15 «Точек роста», которые открываются в рамках национального проекта «Образование».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».