Еще тысячу жителей Подмосковья обеспечили газом с начала года

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Социальная газификация позволила обеспечить природным топливом дома 315 тысяч жителей Подмосковья из 2812 населенных пунктов. Работы продолжаются - с начала января газ получили еще тысяча человек. Села и деревни, которые вошли в программу, можно увидеть на интерактивной карте.

В Подмосковье действуют специальные условия на подключение газа для льготных категорий жителей. Подать заявку можно онлайн через портал госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.