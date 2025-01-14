Еще тысячу новых рабочих мест создадут в ОЭЗ «Дубна» в 2025 году

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что этом году в «Дубне» планируется завершить строительство инфраструктуры четвертой очереди левобережной площадки, открыть новые заводы, провести проектные работы на присоединенной территории площадью 56 гектаров и привлечь крупные наукоемкие компании.

«В 2025 году наши резиденты на двух площадках намерены запустить в эксплуатацию еще до семи новых современных заводов и научно-производственных комплексов. Например, компания „НЦСД“ достраивает высокотехнологичный центр обработки данных», - рассказал генеральный директор ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Новый фармзавод по производству готовых лекарств откроет в «Дубне» компания «Аргументум Фарма». Порядка пяти инвесторов, ведущих строительство собственных научно-производственных комплексов, ожидают разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, еще столько же - разрешений на строительство.

В 2025 году управляющая компания ОЭЗ «Дубна» запланировала привлечь на подмосковную территорию не менее 10 новых инвесторов и создать до тысячи новых рабочих мест.