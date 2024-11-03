Еще тысячу камер видеонаблюдения установят в Химках до конца года

Для обеспечения порядка на улицах городского округа Химки продолжают монтировать камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

«Системно работаем над тем, чтобы каждый двор в Химках был благоустроенным, уютным, зеленым и, конечно, безопасным. Именно с этого начинается комфортная городская среда. Кроме того, камеры устанавливаем на детских площадках, которые модернизируем в рамках программы по благоустройству», - подчеркнул глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Безопасность жителей на общественных пространствах обеспечивает почти тысяча устройств видеонаблюдения. Еще 878 камер расположили на социальных объектах. Порядка четырех тысяч камер установили в жилых пространствах: в подъездах многоквартирных домов, въездах во двор и придомовых территориях. Также устройства видеонаблюдения размещают на остановках транспорта, на детских площадках и в других местах массового скопления горожан.

Все камеры подключают к единой системе «Безопасный регион». Выявленные нарушения оперативно передают в работу профильным службам.

Отметим, что отдельное внимание в городском округе Химки уделяют установке видеокамер на контейнерных и игровых площадках. Еще в 542 местах сбора мусора и на 567 детских и спортивных комплексах появятся видеоустройства до конца текущего года.

Напомним, что программа «Безопасный регион» работает с 2015 года по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Система объединяет тысячи камер, размещенных по всему региону.

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