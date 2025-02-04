Еще тысячу домов в Подмосковье обеспечили газом в январе

Юбилейное, тысячное подключение дома по программе социальной газификации состоялось в деревне Назарьево Павлово-Посадского округа. Услугу получила семья Говоровых с четырьмя детьми.

«В доме живем три года, раньше топились электричеством и в самый холодный месяц зимы платили более 20 тысяч рублей. Горячей воды на всех не хватало из-за мощности котла, мылись чуть теплой. С газом улучшилось все - и отопление, и горячая вода! Стало намного теплее, и с водой не нарадуемся», - рассказала многодетная мать Елена Говорова.

В феврале компания «Мособлгаз» приступила к строительству сети в 96 населенных пунктах Подмосковья. Чтобы подключиться к газу по президентскому проекту, жителям нужно подать заявку.

В 2025 году по социальной газификации в Подмосковье планируется обеспечить топливом 18 тысяч домов.