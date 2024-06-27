Еще троим заблудившимся в лесах Подмосковья помогли вернуться домой

Две женщины отправились в лес в Орехово-Зуевском округе в поисках грибов и ягод. Они зашли глубоко в чащу и потеряли путь назад. Когда поняли, что не могут сами выйти к дороге, позвонили в Систему-112. Прибыв на место, спасатели связались с жительницами по телефону и установили их примерное местонахождение. Специалисты прочесывали лес, работая на отклик и подавая звуковые сигналы. Спустя час любительниц тихой охоты нашли и вывели из леса.

В этот же день за помощью спасателей обратились родственники 70-летнего мужчины, который в назначенное время не вышел из леса в округе Павловский Посад. Спасатели нашли его недалеко от места, где его ждали. Спасатели помогли пенсионеру выбраться из чащи и передали его родным. Медицинская помощь не потребовалась.

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