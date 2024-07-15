Еще трое жителей Мытищ приняли участие в конкурсе «Мытищинская палитра»

Особое внимание жюри привлекло разнообразие цветов в палисадниках: лилии, флоксы, розы, бархатцы, гортензии, примулы создавали яркую атмосферу и поднимали настроение. Творческий подход участников конкурса был отмечен как ключевой момент в создании такой красоты.

Среди участников конкурса - люди с разным опытом и интересами. Например, пенсионер Александр Костецкий, ранее служивший в армии, теперь занимается озеленением придомовых территорий. Его уникальные цветочные композиции приносят радость окружающим.

Особенно выделялся палисадник на улице Колпакова, созданный Нуне Карамян. Этот уголок природы превратился в настоящий сказочный город с цветами, фигурками животных, фонтанчиком и колодцем. Творчество жителей Мытищи впечатлило комиссию, подчеркнув важность бережного отношения к благоустроенным территориям.

Член Общественной палаты Екатерина Орлова выразила восхищение креативности и усердию жителей, призывая сохранять и уважать труды искусства, созданные соседями. Участие в конкурсе «Мытищинская палитра» стало не только способом улучшить окружающую среду, но и возможностью выразить свою индивидуальность и любовь к природе.

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