Еще трое жителей Лосино-Петровского получили жилищные сертификаты
Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав вручил жилищные сертификаты еще трем детям-сиротам. Это стало возможным благодаря государственной программе Московской области «Жилище».
В 2024 жилищный сертификат вручили четырем ребятам из Лосино-Петровского. Совсем скоро такую поддержку получит еще один житель округа из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Сертификаты выделили в рамках госпрограммы Московской области. Ее цель - повысить доступность жилья и обеспечить безопасные и комфортные условия проживания в регионе.
«Каждому из молодых ребят хочется, естественно, чего-то своего. А это программа позволяет людям молодым делать выбор», - прокомментировал глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.