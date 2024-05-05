Еще трое сирот в Красногорске получили жилищные сертификаты

Сегодня на территории городского округа проживает 621 сирота и дети, оставшиеся без попечения родителей. При достижении 18 лет они смогут получить льготный сертификаты или уже готовое жилье.

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Алексей и Алиса - студенты колледжа, а Анастасия Ращектаева в этом году заканчивает 11 класс. Ребята получили сертификаты, с помощью которых смогут приобрести собственное жилье.

«Вручение жилищных сертификатов на данный момент применяется уже второй год. Это очень важное мероприятие, когда вместе со своим опекуном наш юный гражданин может выбрать именно то жилье, которое хочет и в том месте, в котором хочет», - прокомментировала первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.