Еще трое сирот получили ключи от квартир по льготной программе в Жуковском

Квартиры для сирот отремонтированы, меблированы, оборудованы сантехникой и плитой.

«Стартовать с жильем, конечно, намного легче, потому что ты не будешь думать о том, как строить свою жизнь, - где снимать, в ипотеку что брать. Здесь уже <…> есть опора под ногами. <…> Я очень рада за сына», - отметила приемная мама Артема Форафонова Оксана Гарнаева.

В Жуковском квартиры ежегодно выдаются сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в рамках реализации госпрограммы Московской области «Жилище».

«Сиротам предоставляется жилье, но не всегда хватает денег и для того, чтобы улучшить жилую площадь. Мы с прошлого года начали такую программу, что дополняем [выделенные средства] муниципальными. Поэтому приобретаем более комфортное жилье, чтобы ребята чувствовали себя спокойно в своих квартирах», - поделился заместитель главы администрации городского округа Жуковский Василий Сидоренко.

Всего в этом году собственное жилье получат 11 сирот, из них девять уже обеспечили квартирами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».