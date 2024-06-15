Еще трое сирот из Наро-Фоминска получили жилищные сертификаты

Дмитрий Гуменюк недавно отметил свое 18-летие и оказался среди тех, кому торжественно вручили сертификат на приобретение собственного жилья.

Помимо Дмитрия, обладателями жилищных сертификатов стали также ученик 11-го класса Виктор Гудков и студент Наро-Фоминского техникума Родион Брехов. Все трое планируют найти жилье в родном округе.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина отметила, что поддерживает ребят в их выборе остаться жить в нашем округе. Администрация будет сопровождать их в процессе приобретения жилья, если они нуждаются в этой помощи.

Напомним, что программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется в округе с 2013 года. За это время обладателями собственного жилья стали 127 детей.

Жилищные сертификаты на приобретение жилья за счет средств Московской области выдаются детям-сиротам, достигшим совершеннолетия. По этой программе в Наро-Фоминском округе в 2024 году новоселье справят 12 человек.

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