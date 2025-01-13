Еще три семьи в Дубне получили свидетельства на жилищную субсидию

Жительница Дубны Дарья Синюгина с мужем и сыновьями уже ищет новую квартиру.

«Мальчишки большие растут. Поэтому будем вкладывать сертификат в новую квартиру», - поделилась Дарья.

Отметим, что в муниципалитете нет очереди на получение свидетельств по федеральной программе помощи молодым семьям. Если участники проекта оформят заявку в этом году, то ее удовлетворят в следующем. Главное, чтобы семья подходила под все требования.

Как рассказал заместитель главы городского округа Дубна Дмитрий Утробин, супруги должны нуждаться в улучшении жилищных условий и быть моложе 35 лет.

Отметим, что в прошлом году в Дубне вручили четыре жилищных сертификата молодым семьям, а в этом году уже три.