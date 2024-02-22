22 февраля 2024, 12:15

Еще три семьи получили субсидию для переселения из аварийного жилья в Воскресенске

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Сертификаты государственной программы по переселению граждан из ветхого фонда вручили еще трем семьям в Воскресенске. Всего после 1 января 2017 года в округе 35 домов признаны аварийными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов в 2024 году.

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Дом № 8 на площади Ленина в поселке Хорлово признан аварийным в 2018 году. Одна из его жителей Антонина Ларина приехала сюда несколько десятилетий назад совсем в юном возрасте. Женщина по распределению работала теплотехником на местной фабрике. Недавно она получила сертификат участника государственной программы Подмосковья «Переселения граждан из аварийного жилого фонда».

Другой участницей программы стала Наталья Золотова. Она планирует переехать из поселка Хорлово в город.

Елена Жирнова из Барановского переедет в Конобеево. Сейчас она с семьей живет у свекрови, потому что их квартира в аварийном доме для проживания с детьми не подходит.

«Мы квартиру уже нашли. Ждем, когда нам перечислять денежные средства, чтобы купить и переехать уже в ней жить», - рассказала Елена.

Сертификаты им вручил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Программа по расселению из аварийного жилья инициирована губернатором Воробьевым. Люди, прожившие в жилье, которое не соответствует нормам, могут получить сертификаты и купить себе новое благоустроенное и комфортное жилье», - отметил Алексей Малкин.

Жилищный сертификат в виде денежной субсидии - это новая форма работы с переселенцами из аварийного фонда, разработанная правительством Московской области. Благодаря ей люди могут сразу улучшить качество жизни. Выгодна она в первую очередь стоимостью за квадратный метр. Минимальная выплата по сертификату составит четыре миллиона 200 тысяч рублей.

Сегодня в городском округе 35 домов признаны аварийными. С января 2024 года в администрацию уже обратились 96 собственников, желающих воспользоваться новой мерой поддержки. С каждым заявителем администрация работает адресно.

Воскресенск Аварийное жилье
22 февраля 2024, 12:38
Школу № 5 в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю
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Продолжается капитальный ремонт школы № 5 — одного из старейших учебных заведений в Солнечногорске. Построенное в 1940 году здание полностью обновят. Закончить работы планируют до 1 сентября 2024 года.

В школе заменят кровлю, инженерные коммуникации, оконные блоки, расширят пищеблок, отремонтируют фасад и учебные классы, которые оснастят новой мебелью учебные классы. Также на благоустроенной территории организуют спортивную зону площадью более четырех тысяч квадратных метров.

К середине марта помещения подготовят под отделку и начнут монтаж новых инженерных систем. Работы проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

«Все внутренние системы - отопления, электроснабжения, инженерные коммуникации, водно-распределительные устройства меняются полностью. Обновляется внутренняя отделка, фасад, крыша. Фактически, от старого здания остаются только стены, которые выполняют несущую функцию», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В школе № 5 обучается почти 950 человек. На время проведения работ учеников перевели в соседние учебные заведения.

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Школы Солнечногорск Ремонтные работы
22 февраля 2024, 12:38
День Гжели пройдет в Раменском городском парке в марте
Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Дирекция парков Раменского городского округа подписала соглашение о сотрудничестве с Объединением «Гжель». Стороны договорились о проведении совместных мероприятий для популяризации народного промысла. Одним из первых событий станет День Гжели, который пройдет в марте.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что на Дне Гжели пройдут лекции, мастер-классы, выставки изделий гжельских мастеров и другие активности.

Раменский городской парк имеет важное значение для горожан. Еще в 2001 году ему присвоили статус памятника истории и культуры областного масштаба. Парк открылся в 1933 году, но его история берет начало в XVIII веке. Тогда эти земли принадлежали князьям Волконским, здесь была их усадьба. В конце 2023 года парк получил знак качества «Дед Мороз рекомендует» за лучшую фотозону и елку в стиле гжельской росписи.

Объединение «Гжель» является старейшим предприятием по изготовлению фарфоровых изделий в гжельском стиле. Сегодня «Гжель» владеет правами на современные художественные особенности гжельского промысла, история которого насчитывает почти семь столетий.

Сотрудничество парка и «Гжели» реализуется в рамках проекта «Культурные коды Московской области международного значения».

Туризм Раменское Народные промыслы Парки
22 февраля 2024, 12:33
Тендер на капитальный ремонт сетей теплоснабжения объявили в Одинцове
Медиаархив Подмосковья
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Электронный конкурс на работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения поселок Гарь — Покровское объявили в Одинцове. В 2024 году планируется отремонтировать более трех километров труб.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию, а затем отремонтировать 3 километра и 300 метров сетей теплоснабжения поселок Гарь - Покровское.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Аукционы Ремонтные работы
22 февраля 2024, 12:33
Новый кластер загородных домов появится в Истре к 2032 году
Группа "Самолет"
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Группа компаний «Самолет» приступила к реализации нового кластера ИЖС в Истре. Министерство жилищной политики одобрило проект.

Всего на территории кластера «Истра-Дом» построят свыше 2,2 тысячи домов. Проект планируют завершить к 2032 году.

Первую очередь проекта завершат уже в 2026 году. Более 400 индивидуальных жилых домов построят в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, отделкой и центральными коммуникациями.

Здания выполнят в едином архитектурном стиле. Помимо этого, для жителей создадут все необходимые условия: транспортную сеть, пешеходные дорожки, охрану и придорожный торговый центр. Также на территории кластера возведут детские сады, школу, поликлинику и банный комплекс.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Строительство

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