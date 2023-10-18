Еще три практики применения искусственного интеллекта опубликовали на портале «Цифровое Подмосковье»

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Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, на портале размещены успешные кейсы по использованию нейросетей.

«Например, в сентябре пользователям стали доступны еще три подмосковные практики применения искусственного интеллекта. Среди них - голосовой помощник Галина, который круглосуточно принимает звонки на горячей линии МФЦ региона», - сказала она.

Самый большой интерес у пользователей портала вызывают практики использования искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, транспорта и государственного управления.

В ведомстве напомнили, что опубликовать свои кейсы на портале могут все органы власти российских регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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