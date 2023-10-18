Еще три практики применения искусственного интеллекта опубликовали на портале «Цифровое Подмосковье»
Еще три умных решения заработали на портале «Цифровое Подмосковье». На виртуальной витрине можно найти свыше 100 практик использования искусственного интеллекта.
Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, на портале размещены успешные кейсы по использованию нейросетей.
«Например, в сентябре пользователям стали доступны еще три подмосковные практики применения искусственного интеллекта. Среди них - голосовой помощник Галина, который круглосуточно принимает звонки на горячей линии МФЦ региона», - сказала она.
Самый большой интерес у пользователей портала вызывают практики использования искусственного интеллекта в сфере здравоохранения, транспорта и государственного управления.
В ведомстве напомнили, что опубликовать свои кейсы на портале могут все органы власти российских регионов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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